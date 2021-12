Utólag már egészen megrázó olvasni Szilágyi Liliána 2016-os nyilatkozatát

A közösségi médiában, D. Tóth Krisztina Elviszlek magammal című műsorában és az ATV-ben is beszélt arról szerdán Szilágyi Liliána úszó, hogy gyerekkora óta rendszeresen bántalmazta őt és az édesanyját az apja.

Szilágyi 2016-ban 19 évesen az Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert. Akkor nem volt érthető, hogy mire célzott a verseny utáni nyilatkozatában, amiben azt mondta: „ahogy készültem erre az Európa-bajnokságra, az nem felkészülés volt, hanem helyzetmegoldás, és nem versenysportba való. Egy elég komoly, felnőttes viselkedést kellett tanúsítsak, ami nem volt könnyű. Nem úszás volt, hanem a kőkemény életbe csöppentem bele”. Azzal folytatta, hogy jó emberekkel találkozott, akik megmutatták, hogy van szeretet a világon. Szilágyi most azt mondta D. Tóth Krisztinának, hogy az apjának akart üzenni, hogy hagyja őt felkészülni az olimpiára, mert az Európa-bajnokság előtt elmondása szerint az apja brutálisan bántalmazta és fojtogatta őt.

Mire kiutazott Rióba, édesanyjával már elköltöztek otthonról.

Az olimpián 200 méter pillangóban csak 10. lett. De ennél - mint most utólag kiderült - fontosabb dolgokról beszélt az M4-nek:

„Nem úgy sikerült a szám, ahogy elterveztem, viszont egyet mondhatok, nem bánom, nem is leszek szomorú, mert nagyot küzdöttem. Úgy vélem, megvívtam a szabadságom, és mindent megtettem annak érdekében, hogy tudjak úszni. A legjobbamat teljesítettem most ebben a számban. Nem azt mondom, hogy nem maradt bennem, mert nagyon jól sikerült a felkészülés, viszont olyan dolgokat tanultam meg ez alatt a fél év alatt, hogy száznyolcvan fokot fordult az életem.”

Majd az édesanyjáról beszélt, akivel ekkora már elhagyták az apját: „Szeretném megköszönni elsősorban édesanyámnak, aki mellettem állt, amikor nagyon nehéz volt. Együtt indultunk el egy úton, felvállaltuk azt, hogy szeretnénk változtatni, máshogy élni, boldogok lenni. Megköszönném a húgomnak, aki nagyon sok erőt adott, még úgy is, hogy nem igazán tudtunk beszélni”. Szilágyi húga az apjánál maradt, elmondása szerint nem tudják tartani a kapcsolatot azóta.

És kitért azokra is, akiktől támogatást kapott.

„Köszönettel tartozom Ramocsa Gábornak, aki megmutatta nekem, mit jelent az, hogy család. Mi az az önzetlen szeretet, mindezt a famíliájával együtt. Megköszönném a barátaimnak, akik hittek bennem. »Ez így kicseszett jó, gyerekek, tényleg! Nagyon boldog vagyok, mert az az út, amit együtt végigjártunk… nagyon jól tudjátok, min mentem keresztül«. Örömmel tölt el, hogy oda tudtam állni az olimpián, az, hogy ilyen nagy lelki sebekkel – amit ők gyógyítottak be nekem – sikerült ez az egész.



Végső soron szeretném megköszönni Csende Zsoltnak, aki nemcsak szakmailag adott nekem rengeteget, hanem emberileg is. Tényleg, nekem fogalmam sincs, mi az az önzetlen szeretet, mert nem tapasztaltam korábban, de ez alatt a fél év alatt annyi mindent tanultam, más ember lettem – teljesen mindegy, hogy sikerült ez az olimpia, de egyébként nagyon jól sikerült, mert ahonnan indultam, én azt hittem, meg fogok halni, de tényleg.

Tudok sírni, ez fél éve még nem ment… Most két hétig csak sírok majd.

A leglényegesebb, hogy tudom, mit kell tennem. Tudom, hogy szeretnék élni, milyen ember szeretnék lenni, hogy a barátaim számíthassanak rám, mert aki mellettem van, az tisztában van vele, mire vagyok képes. Ez a mai nem az volt, viszont a körülményekhez képest kihoztam magamból a maximumot. Nagyon dühös vagyok azért, mert sok maradt bennem. A lelkem odaadtam az úszásnak, a legmélyebb zugokból is felhoztam olyan dolgokat, amiket még helyre kell raknom, mert nem biztos, hogy úgy kellene úsznom, hogy minden fájdalom és a sok rossz ott legyen bennem.

Összességében tényleg köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon boldog vagyok, mert szabad vagyok! Kivívtam a szabadságom, és én vagyok Szilágyi Liliána, olimpiai hatodik helyezett – na jó, középfutamban, de nem baj, mindenki tehet egy szívességet, és folytatom a munkát, jövőre a budapesti világbajnokságon meglátjuk, mi lesz, mert most már egy kicsit tényleg elegem van ebből” - nyilatkozta még az olimpián, de csak most érteni, hogy mire is gondolt. (via Telex)