Egyáltalán nem biztos, hogy megéri a boltoknak 4 hónapra elfogadni a SZÉP-kártyát

Épp a minap büszkélkedett el azzal Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, hogy a belföldi forgalom bővülésével a vidéki vendéglátóknak rendkívül sikeres évük volt, a nyári forgalom pedig egyenesen rekordot döntött. Összességében úgy látta, hogy a koronavírus-járvány ellenére eredményes évet zárt a magyar turizmus, így 2022-ben már a 2019-es eredmények elérése lehet a cél.

Ehhez képest épp a vidéki vendéglátás lehet az egyik nagy vesztese annak, hogy Orbán Viktor még karácsony előtt bejelentette, a választások előtt, 2022 februárjától május 31-ig már élelmiszert is lehet venni SZÉP-kártyával. Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke rögtön nyilatkozott is a Turizmus.com-nak, ahol elmondta: a járvány okozta gazdasági válság a turisztikai szektort sújtotta a legnagyobb mértékben, így aggasztó, hogy az eddig stabil bevételt jelentő SZÉP-kártyás költések a rendelet miatt csökkenhetnek.

Érdemes azonban tudni azt is, hogy bár a SZÉP-kártyák három zsebe között (szállás, vendéglátás, szabadidő) 2022. december 31-ig teljes az átjárhatóság, élelmiszerre csak a vendéglátás zsebből lehet költeni. És a kormány hozott egy felső határt is, a SZÉP-kártyáról éves szinten legfeljebb 150 ezer forintot lehet költeni ezentúl zsömlére vagy bármire a boltokból. Tehát nem lehet teljesen lenullázni a keretet az élelmiszerboltokban, maradni fog pénz szállásra, vendéglátásra vagy szabadidős kikapcsolódásra.

Másrészt egyáltalán nem biztos, hogy a kereskedők tömegével fognak élni a lehetőséggel, hogy februártól május végéig, tehát 4 hónapon át elfogadhatják a SZÉP-kártyát. Forrásunk szerint most sokan számolgathatnak, hogy ez megéri-e nekik, vagy sem. Például az OTP az elmúlt években országszerte több tízezer szolgáltatóval kötött szerződést, de ezek nem 4 hónapra szóltak. Ahhoz, hogy valaki elfogadóhellyé váljon, online szerződést kell kötni a bankkal, meg kell adni céges vagy vállalkozói adatokat, valamint a már meglévő POS terminált alkalmassá kell tenni a SZÉP-kártya technikai kezelésére. Az elfogadóhelynek tranzakciónként a beváltási forgalom 3,6 százalékát, de legalább 12 forint jutalékot kell fizetnie abban az esetben, ha nála SZÉP-kártyával fizettek – az elfogadóhely a díjjal csökkentett összeget fogja megkapni.

Tehát ez költségekkel és adminisztrációval jár, amit nem biztos, hogy mindenki vállalni fog, ellenben a kereskedőnek nyilván extra reklámot jelent, ha kiírhatja a boltjára, hogy elfogadja a SZÉP-kártyát.

De mindenképp szép összegről van szó, ez a sokszor 150 ezer forint - ha csak egyelőre 4 hónapig is - hiányozni fog a turizmus-vendéglátásból. Mintegy kétmillió munkavállalónak van SZÉP-kártyája, tehát maximális költés esetén nagyjából 300 milliárd forint érkezhet a boltokba. A Népszava is úgy számolt, hogy a változással elvileg 270 milliárd forintnyi összeget – nagyjából az éves magyar élelmiszer kiskereskedelmi forgalom tizedét – lehet átcsatornázni az élelmiszerpiacra.

Nem lehet tudni, hogy a fogyasztók végül miként döntenek majd, mire költik a kártyán lévő pénzüket. Mindenesetre a február-május közti időszak még éppen nem érinti a turisztikai csúcsszezont - az nagyobb érvágás lett volna a szektornak, ha mondjuk július 31-ig lehet a boltokban is költeni -, de azért az elmúlt években tavasszal is szépen használták a szálláshelyeken a kártyákat.

Idén október végéig a hazai szállodákban összesen 23 393,5 millió forint, októberben 2 327,8 millió forint volumenű SZÉP kártyát váltottak be a vendégek. Az első tíz hónapban szállodákban felhasznált SZÉP volumene a belföldi szállásdíj-bevétel 34,3 százalékát tette ki



- olvasható a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség legutóbbi elemzésében.

Tehát idén októberig 23,3 milliárd forintot fizettek ki szállodákban a kártyáról, nagyjából minden harmadik vendég így fizet. Panziókkal kiegészítve pedig idén októberig összesen 27,8 milliárd forint volt a költés, a csúcsot az augusztusi 8 milliárd jelenti. Ennek döntő része azonban az idén május és október közötti hónapokat érinti, mivel a járvány miatt előtte többnyire zárva voltak a szállodák. A 2020-as adatok szintén emiatt pontatlanok, ezért a 2019-es KSH-adatokat érdemes talán megnézni. Nos, 2019-ben február és május között mintegy 7 milliárd forintot fizettek ki SZÉP-kártyával a vendégek, ami a teljes költés mintegy negyede, hiszen 30-31 milliárd forint maradt a szálláshelyeken.

Mivel az év első 8 hónapjában a kártyabirtokosok összesen 252,9 milliárd forintot használtak fel a SZÉP-kártyákról, ezért

látszik, hogy igazából nem is a szálláshelyeken csapódik le a legtöbb költés.

Kismillió helyen használható a kártya, ezért ha jövőre 4 hónapig a boltokban is lehet költeni, akkor számos egyéb szolgáltató is kevesebb bevétellel számolhat. Leginkább éttermek, de számos múzeum, fürdő és színház is tarthat attól, hogy belépő helyett kenyeret vesznek majd inkább az emberek.

Frissítés: A kormány közleménye szerint „mivel az alszámlák (szálláshely, vendéglátás, és szabadidő zsebek) közötti átjárhatóság 2022. december 31-ig megmarad, ezért valójában mindegyik alszámláról lehet hideg élelmiszert vásárolni”, de használhatóak továbbra is az eredeti szolgáltatások megfizetésére. „Mind a három alszámlán lévő teljes pénzösszeg felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra függetlenül attól, hogy mikor került az beutalásra. A vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit lehet maximum hideg élelmiszerre költeni. Az újonnan és a már korábban beutalt összegeket egyaránt fel lehet használni mind a három alszámla esetén hideg élelmiszer vásárlásra” - írják a közleményben.