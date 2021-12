Megkönnyebbültek és hálásak Jeffrey Epstein áldozatai, hogy a férfi kerítőnőjét, Ghislaine Maxwellt is bűnösnek mondták ki

„Nagyon megkönnyebbültem, és hálás vagyok az esküdtszéknek, hogy felismerték a ragadozó viselkedésmintázatot, amit Maxwell évekig űzött, és bűnösnek találták. Sokkal több nőnek okozott sérelmet, mint néhányunknak, akiknek volt lehetősége vallomást tenni a tárgyalóteremben. Remélem, hogy ez az ítélet megnyugvást hoz mindazoknak, akiknek szükségük van rá, és rámutat, hogy senki sem áll a törvény fölött”

- nyilatkozta a Ghislaine Maxwellt bűnösnek kimondó ítéletet követően Annie Farmer, a Maxwell elleni perben tanúskodó négy áldozat egyike.



Annie Farmer, Epstein és Maxwell egyik áldozata Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Jeffrey Epstein exbarátnőjét, munkatársát, jobbkezét ugyanis ötnapnyi tanácskozás után szerda este bűnösnek mondta ki az esküdtszék. Barry Salzman ügyvéd szerint, aki összesen 20 nőt képvisel a szexuális ragadozó Epsteinnel kapcsolatos ügyekben, „az ítélet világos üzenet”. Mint mondta: „Többé nem tolerálhatjuk, ha hibáztatják a szexuális bántalmazás áldozatait, akiknek van bátorságuk ahhoz, hogy előálljanak a történetükkel. Nagyon örülök, hogy az esküdtek hittek ezeknek a bátor nőknek, és hogy a kiváltságos helyzetben lévő vádlottat felelősségre vonták.”



Ghislaine Maxwellt hat vádpontból ötben találták bűnösnek:

kiskorú egy rendbeli szexkereskedelme miatt,



kiskorú államok közötti utaztatása miatt, melyet azzal a szándékkal tett, hogy az büntetendő szexuális tevékenységben vegyen részt,



három rendben pedig ezekhez kapcsolódó szervezkedés miatt.



Alison Nathan bíró egyelőre nem közölte, mikor hirdetik ki Maxwell pontos büntetését, de akár 65 év börtönt is kaphat. Hamarosan pedig újra bíróság elé kell állnia két rendbeli hamis tanúzás miatt, amit leválasztottak a mostani ügyről.

Masszázs = szex

A tárgyalás a tervezett hat helyett már négy hét alatt lezajlott. A négy áldozat, Jane, Kate, Carolyn és Annie vallomásáról, melyekből kirajzolódtak Maxwell módszerei, ahogy behálózta, majd masszázs ürügyén szexuális helyzetekbe hozza őket Epsteinnel, ebben a cikkben írtam. Maxwell a tárgyalás során nem tett vallomást, arra hivatkozva, hogy nem megalapozott a vád. Bár az ügyvédei eleinte belengették, hogy mintegy 35 tanút terveznek behívni, végül csak kilencet szólítottak. Köztük volt Epstein egy másik exe és Maxwell egyik beosztottja, illetve Elizabeth Loftus pszichológiaprofesszor, aki hamis emlékekkel foglalkozik.

Loftus arról beszélt, hogy az emlékeket lehet idővel manipulálni, és ezáltal az emberek képesek magabiztosan felidézni meg sem történt eseményeket. Beszélt a zsűrinek olyan kísérletekről, amelyekben kollégáival sikeresen ültettek el hamis emlékeket a vizsgálatban résztvevők fejébe. A védelem azzal érvelt, hogy a négy tanú egyike sem beszélt korábban Maxwellről, és hogy a vele kapcsolatos negatív emlékeik csak a híradások, illetve az FBI kérdései miatt „keletkeztek”. Lara Pomerantz ügyész kérdésére viszont a professzor elismerte, hogy sosem végzett olyan kísérletet, amikor szexuális zaklatás emlékét próbálták elültetni valakiben.

Attól függetlenül, hogy a négy áldozat nagyon hasonló eseményekről számolt be, a bűnös ítélet egyáltalán nem volt biztos. Mivel ugyanis a visszaélések évtizedekkel ezelőtt történtek (1994 és 2004 között), az ügyészeknek viszonylag kevés dokumentum állt rendelkezésére a bizonyításhoz. Ugyanakkor segítette a döntéshozatalt, hogy Epstein kb. 160 ismert áldozata közül csupán néhányra fókuszáltak az ügyészek, és specifikusan a Maxwellre vonatkozó állításokra korlátozták az ügyet.

Jelentős bizonyíték volt Epstein mindentudó „kis fekete könyvének”, vagyis fontos információkat tartalmazó noteszének néhány oldala is. Ezek az oldalak a „masszőzöket” listázták, a szüleik telefonszámával együtt. Ebből kiderülhetett az, amit az ügyészek korábban hangsúlyoztak, hogy a masszázs szó csupán kód volt a szexre. Arra is rámutattak, hogy elég valószínűtlen, hogy a vagyonos Epstein kiskorú, nem hivatásos személyeket bérelt volna fel masszírozni.

Nem lesz egyszerű a fellebbezés

Maxwell ügyvédei az ítéletet követően azt mondták, már dolgoznak a fellebbezésen, és biztosak abban, hogy a nőt fel fogják menteni. Egyikük, Bobbi Sternheim azt nyilatkozta: „Szilárdan hiszünk Ghislaine ártatlanságában. Nyilvánvalóan nagyon csalódottak vagyunk az ítélet miatt.” A fellebbezéssel viszont nem lesz könnyű dolguk, ahhoz ugyanis azt kellene igazolniuk, hogy Nathan bíró megsértette a bizonyításra vonatkozó szövetségi szabályokat, vagy visszaélt mérlegelési jogkörével. És ha a fellebbviteli bíróság el is fogadná az érveiket, hogy Nathan hibázott valamiben,

az újratárgyalás során a teljes felmentéshez be kellene bizonyítaniuk azt is, hogy a hiba valamilyen módon befolyásolta az ítéletet. Ez pedig eléggé valószínűtlen.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein Fotó: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT/AFP

Van egy másik lehetőség, mégpedig az, ha Maxwell elkezd együttműködni az FBI-jal. Így sem úszná meg a börtönt, de jelentősen enyhíthetne a büntetés mértékén, például azzal, ha megnevezne másokat, akik részt vettek a szexkereskedelem lebonyolításában, vagy olyan személyeket, akiknek Epstein kiskorú lányokat közvetített ki. Az is pozitívan befolyásolná a büntetése hosszát, ha tanúskodna mások ellen. Egyelőre nem mutatott erre semmiféle hajlandóságot, de az ítélet hossza miatt meggondolhatja magát.



András herceg nem örül

Bár ő nem tanúskodott most Maxwell ellen, Virginia Giuffre, Epstein legismertebb áldozata azt mondta, hogy az ítélettel neki is igazságot szolgáltattak, amiért már évek óta küzd. „Mindig emlékezni fogok erre a napra. Miután én is átéltem Maxwell bántalmazásának borzalmait, együttérzek a többi lánnyal és fiatal nővel, akik szenvedtek miatta, és akiknek az életét tönkretette” - nyilatkozta.

Giuffre nemrég polgári pert indított András yorki herceg ellen, és kártérítést követelt tőle, ugyanazon a manhattani bíróságon, ahol most Maxwellt elítélték. Azzal vádolja a herceget, hogy többször megerőszakolta, miután Jeffrey Epstein kiközvetítette neki. Giuffre már korábban is azt mondta, hogy Maxwell évekig felügyelte és menedzselte Epstein szexkereskedelmi hálózatát, és aktívan kerített neki fiatalkorú lányokat, és magát Giuffrét is a nő hálózta be.

András herceg 2020. január 19-én Norfolkban. Fotó: Lindsey Parnaby/AFP

A BBC cikke szerint ugyan Maxwell ítélete konkrétan Andrással szemben semmit sem bizonyít, azonban mégsem vet jó fényt a hercegre. II. Erzsébet királynő fia ugyanis korábban azzal védekezett, amikor felmerült a neve Epstein bűnügyeivel kapcsolatban, hogy ő Ghislaine Maxwellel volt szoros barátságban, a férfit eleve Maxwellen keresztül ismerte meg, miatta töltött időt a társaságában.

Maxwell tárgyalásán azonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy a nő központi szerepet játszott abban, hogy Epstein elkövethesse a rémtetteit. Ráadásul a Kate néven említett áldozat révén kiderült, hogy Maxwell Londonban is aktívan működött, ahol Giuffre állítása szerint az erőszak történt. Ha felmentették volna, akkor Giuffre vádja sem állna olyan biztos lábakon.

