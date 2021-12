Választási csalástól tartanak az ellenzéki pártok, Alkotmánybíróságon támadják a lakcímtörvényt

Az Alkotmánybírósághoz fordultak az ellenzéki pártok a novemberben elfogadott törvénymódosítás miatt, ami már nem várja el, hogy az ember ténylegesen a bejelentett lakcímén éljen. Az ellenzéki pártok szerint ez megágyaz a fiktív lakcímbejelentéseknek és választási csalásoknak.

„Már a 2018-ban és a 2019-ben megrendezett választások során is tömegessé vált az a jelenség, hogy egy-egy romos ingatlanba tucatszám jelentenek be ténylegesen nem Magyarországon élő magyar állampolgárokat azért, hogy részt vehessenek a választásokon. Az ellenzék kezdeményezésére mind a Kúria, mind a rendőrség megállapította, hogy a visszaélések valóban megtörténtek, és az abban résztvevők törvénysértést valósítanak meg! Nem véletlen, hogy a kormánypártok a közelgő országgyűlési választások előtt néhány hónappal olyan törvénymódosítást fogadtak el, ami legalizálja a fiktív lakcímbejelentéseket, ezzel megnyitva az utat a választás kimenetelének manipulálása előtt” - írják közös közleményükben.

„Ezzel lehetőséget kap az Alkotmánybíróság arra, hogy ne csak a sajtónak állítsák, hanem bizonyítsák is: valóban a hatalomtól függetlenül működnek, és fellépnek a jogállamiság védelmében.”

Korábban a Társaság a Szabadságjogokért is bírálta a módosítást, mert „azzal, hogy az állampolgártól nem is várja el az állam, hogy a bejelentett lakcímén éljen, a nyilvánvalóan fiktív lakóhelyek jogi értelemben vett fiktív jellege is megszűnik”.

A Nemzeti Választási Iroda decemberben bejelentette, hogy a választásokig hetente közzéteszi a névjegyzékben szereplő választópolgárok számát országgyűlési egyéni választókerületi és települési szintű bontásban.