A covid miatt karantén alá helyezett Hszianban állítólag nem jut elég élelem a város 13 millió lakosának

A teljes karantén alá helyezett Hszianban vannak olyan lakosok, akik azt állítják, nem jut mindenkinek elég élelmiszer és alapvető háztartási cikk, a hatóságok viszont azt bizonygatják, hogy mindenkit el tudnak látni a megfelelő mennyiséggel.

A tizenhárom millió lakosú kínai metropoliszban kilenc napja rendelték el, hogy mindenki maradjon otthon, miután nagyon megugrott a fertőzöttek száma, így próbálják elejét venni, hogy még jobban eldurvuljon a helyzet. Lezárták a buszpályaudvarokat, lemondták a kifelé induló repülőjáratokat, és több millió tesztet végeznek naponta.

Eleinte háztartásonként egy ember minden második napon elmehetett bevásárolni, de hétfőn szigorítottak, és már csak covid-teszt miatt lehet elhagyni a lakást. A kormány azt közölte, hogy minden háztartást ellátnak a szükséges élelmiszerekkel és más alapvető cikkekkel, de a kínai közösségimédia- oldalon, Weibon egyre több poszt jelent meg az elmúlt napokban arról, hogy sok családhoz még mindig nem érkeztek meg ezek a csomagokat és küszködnek. Egy videó is körbejárt, amin hsziani lakosok dühösek vitatkoznak a rendőrökkel az élelmiszerhiány miatt.

A körzeti hivatal munkatársai élelmiszercsomagokat visznek a lezárt háztartásokba Hszianban. Fotó: LIU XIAO/Xinhua via AFP

Az állami tulajdonú lap, a Global Times arról írt, hogy több helyen az élelmiszert lakóparkok bejáratához vitték ki, de nem volt elég önkéntes ahhoz, hogy ezeket a csomagokat aztán a lakók ajtajához is elvigyék. Emellett állítólag futárokból is hiány van, mert sokan maguk is karanténba kerültek.



A hatóságok szerdán elismerték, hogy „a személyzet alacsony jelenléte, valamint a logisztikai és elosztási nehézségek” problémákhoz vezettek a város alapvető ellátásában. Csütörtökön azonban az ország kereskedelmi minisztériuma azt közölte a sajtóval, hogy Hszian lakosai „elégséges” módon hozzájutnak az alapvető készletekhez. Ezután a tv-ben is védőruhába öltözött munkásokat mutattak, akik tojást, húst és zöldségeket szortíroztak szatyrokba, mielőtt kiszállították volna őket. (BBC)