Meghalt Homonnay Gergely, nyomoz az olasz rendőrség

A Corriera Della Sera olasz lap értesülése szerint szombaton hajnalban Rómában elhunyt Homonnay Gergely, író, újságíró, ellenzéki aktivista.

Homonnay egy ideje Rómában lakott. Három kötete jelent meg, mindegyikben Erzsi, a macska szemszögéből láttatta a világ eseményeit, a Puszi, Erzsi címűről itt írtunk részletesen.

Homonnay Gergely, író, egy részben általa szervezett 2018-as tüntetésen. Fotó: Adrián Zoltán/Képszerkesztőseg

Újságíróként és bloggerként is ismert volt, az elmúlt néhány évben pedig ellenzéki aktivistaként politizált is, a DK-hoz állt közel. Rendszeresen felszólalt a melegek jogaiért is.

Az olasz lap szerint szilveszter hajnalban ment abba a meleg klubba, amelynek a privát fürdőjében élete vesztette. Mellette gyanús folyadékot és port találtak, ezeket az olasz rendőrök még vizsgálják.