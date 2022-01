Négy éve még portréfilmet forgatott Márki-Zayról, most ő lett az ellenzék sajtófőnöke

Péterfi Judit, Simon András és Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter és Simon András kedd este egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be, hogy mostantól Péterfi Judit, a kormánykritikus időszakát élő Hír TV korábbi riportere lesz az Egységben Magyarországért sajtófőnöke. Péterfi a Hírt Tv előtt az ATV-nél dolgozott, de onnan távozott, mert elmondása szerint olyan kompromisszumokat kellett volna kötnie, amiket nem tudott vállalni szakmailag. Riporterként négy éve, a hódmezővásárhelyi időközi választás előtt portréfilmben mutatta be Márki-Zayt és családját.

A miniszterelnök-jelölt most azt mondta, nagyon hálás ezért az adásért, mert itt vált országosan ismertté. „Ebben a műsorban ugyanis tényleg nagyon sokan láthattak családi környezetben, az addigi szakmai életemre rátekintve, a hódmezővásárhelyi háttérrel, hogy mit is jelentett ott Lázár János ellen elindulni” - mondta Márki-Zay. „Én azóta is nagyon hálás vagyok Juditnak ezért, és azt láttam, hogy egy végtelenül profi, talpraesett, jó szakember.”

Péterfi elárulta, hogy a már a forgatás után azt írta Márki-Zaynak egy üzenetben, hogy „nekünk egy ilyen miniszterelnökre lenne szükségünk.” Egyúttal azt tanácsolta neki, hogy ne változzon meg, mert szerinte MZP úgy lett politikus, hogy nem lett politikus. A miniszterelnök-jelölt szerint azért Péterfi a legalkalmasabb a sajtófőnöki feladatra, mert tudja értékelni az ő kendőzetlen őszinteségét. Péterfi nagyon sok videós tartalmat ígért: