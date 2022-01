Rekord számú, több mint 28 000 menekült kelt át tavaly a La Manche-csatornán

Tavaly legalább 28 395 menekült kelt át csónakokon a La Manche-csatornán Franciaországból az Egyesült Királyságba – jelentette kedden a PA hírügynökség brit kormányzati adatok elemzése alapján. Ez több mint háromszorosa a 2020-as adatoknak. A csúcs novemberben volt, akkor a kedvező időjárási körülmények miatt közel 6900 menekült ért partot Angliában. November 11-én még a napi rekord is megdőlt, 1185 ember érkezett egy nap alatt.

Szeptemberben többek között ilyen csónakokkal próbáltak menekültek nekiindulni a La Manche-csatornának. Fotó: MEHDI CHEBIL/Hans Lucas via AFP

Az embercsempészek több ezer fontot kérnek az útért, a forgalmas tengeri útvonalon biztonságosnak semmiképp sem nevezhető csónakokon indítják útnak a menekülteket. A magasabb szám annak is köszönhető, hogy nagyobb, 28 személyre kialakított felfújható csónakokat küldenek, melyekbe akár 50 menekültet is bezsúfolnak. Ezt a terhelést viszont nem mindig bírják a csónakok, ezért több tragédia is történt a közelmúltban. Legutóbb november végén 27 menekült fulladt meg, miután a csónakjuk elsüllyedt.



A Franciaországokból érkező menekültek miatt megnőtt a feszültség a két ország között, mindkét kormány egymásra mutogat. (France24)