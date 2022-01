Joe Biden nagy beszéddel készül a január 6-i zavargások évfordulójára

"Csütörtökön az elnök elmondja az igazságot arról, ami történt, szemben a hazugságokkal, amiket azóta is terjesztenek" - közölte a Fehér Ház Joe Biden január 6-i terveiről. Aznap lesz az évfordulója az amerikai közelmúlt egyik legfelkavaróbb eseményének, a Capitolium ostromának.

Donald Trump hívei 2021. január 6-án erőszakkal törtek be a Capitolium épületébe. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Január 6. fontos napja az amerikai politikai naptárnak, az elnökválasztást követő évben aznap hirdetik ki a választás hivatalos végeredményét. 2021. január 6-án tragikusan alakultak az események. Donald Trump, aki a mai napig nem hajlandó beismerni választási vereségét, és azóta is fenntartja alaptalannak bizonyult csalásvádjait, aznap a Fehér Ház előtti téren buzdította cselekvésre a csalásváddal átvert híveit, akiknek egy csoportja nagyon is szó szerint vette a szavait. Miközben az épületben megkezdődött az alapvetően csak ceremoniális eljárás, melynek során a már decemberben leadott elektori szavazatokat hivatalosan is összesítik, Trump hívei áttörték a rendőrkordont, és erőszakkal behatoltak az épületbe.

Akadtak közöttük, akik alaposan rákészültek az erőszakra, többeknél voltak gyorskötözők, amikkel a túszul ejtett szenátorokat és képviselőket tervezték lekötözni. A zavargásnak öt halálos áldozata volt, több tucat rendőr is megsérült.

Jen Psaki, az elnök szóvivője szerint Biden az évfordulón arról is beszél majd, hogy milyen veszélyt jelentettek a történtek az amerikai jogrendre és a demokráciára. Ezen felül a Capitoliumot védő rendőrök bátorságát tervezi méltatni.

Biden terveinek nyilvánosságra kerülésével párhuzamosan érkezett a hír, hogy Donald Trump nem fogja megtartani az évfordulóra Mar-a-Lagó-i birtokán tervezett sajtótájékoztatóját. Döntését még a republikánusok is megnyugvással fogadták, attól tartottak ugyanis, hogy Trump szereplése beárnyékolja majd a szomorú évfordulót. Persze nem Trump volna, ha ezt a bejelentést nem újabb hazugságok terjesztésére használta volna. Közleményében "teljes elfogultsággal és őszintétlenséggel" vádolta az ügyben vizsgálódó képviselőházi bizottságot és a "fake news médiát". A képviselőház vizsgálatáról, illetve a zavargások miatt indult eljárásokról bővebben is írtunk már, ezek végeredményeként akár az is előfordulhat, hogy Trumpot eltilthatják a választott tisztségek viselésétől. (Via The Guardian)