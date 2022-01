Macron: A végletekig ki akarok szúrni az oltatlanokkal

Emmanuel Macron francia elnök kedden interjút adott a Le Parisiennek, amiben úgy fogalmazott, a végletekig ki akar szúrni az oltatlanokkal, gyakorlatilag megkeseríteni az életüket. Azt mondta, hogy bár nem fog „erőszakkal oltani”, azt reméli, hogy az oltás beadatására ösztönzi az embereket azzal, ha „a lehető legnagyobb mértékben korlátozza a társadalmi életüket”.

„Nem fogom börtönbe küldeni az oltatlanokat” – mondta, hozzátéve, hogy emiatt „azt kell mondanunk nekik, hogy január 15-től nem mehettek étterembe, nem mehettek kávézni, nem mehettek színházba, nem mehet moziba”.

„Tényleg a végletekig ki akarok szúrni velük” – mondta Macron, akinek szóhasználatán megütközött az ellenzék. Bruno Retailleau, a jobboldali republikánusok vezetője az AFP-nek azt mondta, „semmilyen egészségügyi vészhelyzet nem indokolja az ilyen szavakat”. Szerinte Macron bár azt mondta, „megtanulta szeretni a franciákat, valójában megvetni szereti őket”. A szélsőjobboldalni Marine le Pen Twitteren pedig úgy fogalmazott, „egy elnök nem mondhat ilyet, Emmanuel Macron nem méltó a hivatalához”.

Jean-Luc Melenchon baloldali politikus is „megdöbbentő vallomásnak” nevezte Macron megjegyzéseit, szerinte „világos, hogy az oltási igazolvány kollektív büntetés az egyéni szabadság ellen”.

Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Nem sokkal korábban Jean Castex francia miniszterelnök a nemzetgyűlésben elítélte, hogy több képviselő is halálos fenyegetést kapott amiatt a törvénytervezet miatt, ami szerint a koronavírus elleni védettségi igazolás január 15-én oltási igazolássá alakul át.

Az oltási igazolást vagy egy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet most a legalább 50 főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így az éttermekben, kávézókban, még azok teraszain is, a vonatokon és távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, illetve múzeumokban, mozikban, színházakban, koncerttermekben. Január 15-től egy törvénytervezet szerint ezekre a helyekre csak azok mehetnek be, akik mindhárom oltást megkapták. Azok, akik csak egy vagy két oltást kaptak, egy negatív tesztet is fel kell mutatniuk oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig nem vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

A gyorsan terjedő omikron-variáns miatt a francia kormány ezzel azt akarja elérni, hogy az a körülbelül ötmillió ember is adassa be a koronavírus elleni vakcinát, aki eddig még nem kérte.

Az EU-n belül Franciaországban az egyik legmagasabb az oltási arány, a felnőtt lakosság több mint 90 százaléka kétszeresen beoltott. (BBC)