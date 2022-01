Nem engedik be Djokovicot Ausztráliába

Novak Djokovic repülőgépe szerdán, helyi idő szerint 11:30-kor szállt le Melbourne-ben, az Ausztrál Open helyszínén, de a teniszező egyelőre nem léphet be Ausztrália területére, jelenleg egy reptéri szobában tartózkodik egyedül, írja a The Age.

A lap szerint Djokovic vízumával van probléma, a csapata olyan vízumot igényelt, ami nem teszi lehetővé, hogy orvosi engedéllyel helyettesítsék a koronavírus elleni oltását. A hatóságok Victoria állam vezetéséhez fordultak, ők azonban nem hagyják jóvá a teniszező egyéni vízumkérelmét. “Két dologban eddig is egyértelműen fogalmaztunk: a vízumok jóváhagyása a szövetségi kormány feladata, a külön engedélyek kiadása pedig az orvosok feladata”- fogalmazott Jaala Pulford, az állam sportminisztere.

Djokovic nem adott eddig egyértelmű információt arról, hogy be van-e oltva, több nyilatkozatában is az oltások ellen beszélt. A tenisztornán is csak külön orvosi engedéllyel vehet részt (emiatt az ausztrálok nagyon ki is akadtak), a jelenleg érvényes korlátozások nem tennék lehetővé sem a beutazást az országba, sem az indulást a tenisztornán. (BBC, B92)

A posztot gyakornokunk, Benics Márk Péter írta.