Ez már az ötödik hullám kezdete

Nagyot ugrott a regisztrált új fertőzöttek száma a múlt héthez képest. Egy hete 3 361, ma 6 454 új koronavírus-fertőzöttet írtak be a hivatalos statisztikába. Ez 92 százalékos növekedés. Nem egyszeri kiugrásról van szó, már a keddi és a szerdai adat is jóval magasabb volt az egy héttel korábbinál.

A napi jelentésben nincs arról adat, hogy az új fertőzöttek hány százaléka omikronos, de alighanem nálunk is nagy arányban már ez a jóval fertőzőbb variáns terjed. Amire a jelek szerint rásegíthettek a karácsonyi és a szilveszteri összejövetelek.

Így hasonló a helyzet, mint tavaly januárban, amikor még nem ért véget a második hullám, és elkezdődött a harmadik.

Azoknak az országoknak a tapasztalatai alapján, akiknél előbb ütött be az omikron: biztos, hogy a következő hetekben nálunk is egekbe szökik az új fertőzöttek száma, de a súlyos állapotban lévők aránya talán nem követi majd ilyen meredeken.

Budapesten már a múlt héten látható volt, hogy elkezdtek emelkedni a számok, azóta is meredeken emelkedik a mutató. És ez látható most már országosan is.

A kórházban lévők száma egyelőre csökkenő tendenciát mutat, bár most minimálisan éppen nőtt.

A lélegeztetőn lévők száma is csökken.

A halálozási mutató is javul, de továbbra is magas, 82-en hunytak el az elmúlt héten átlagosan naponta. Összesen már 39 679 hivatalos áldozata van a járványnak Magyarországon.

Az első oltást tegnap mindössze 2 763-an kapták meg, a harmadikat 6 954-en.

Összesen így áll az oltási program:

legalább egy oltást kapott: 6 272 718

kettőt 5 996 472

hármat 3 198 951

További adatok, grafikonok a 444 járványoldalán.