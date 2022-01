Mike Pence stábja aktívan segíti a január 6-i zavargások vizsgálatát

Némileg váratlan helyről kapott nagy segítséget a 2021. január 6-i zavargások, vagy hát nevezzük nevén, puccskísérlet hátterét feltárni hivatott képviselőházi bizottság: az Axios forrásai szerint Trump volt alelnöke, Mike Pence stábjának tagjai nagyon készségesen válaszolgatnak a kérdésekre. Van köztük olyan is, aki még az idézését se várta meg, önként mondott el mindent, amit a történtekről tudott. Az Axios értesülései szerint a bizottsággal együttműködők közt van Marc Short, Pence egykori kabinetfőnöke is. Őt ugyan be is idézték, de az axiosnak nyilatkozó névtelen források egyike szerint még annak se tett volna eleget, ha Pence nem járult volna hozzá.

Mike Pence alelnök Nancy Pelosival, a képviselőház demokrata elnökével 2021. január 6-án, a képviselőház és a szenátus közös ülésén, még mielőtt zavargók rohanták volna le a Capitolium épületét. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A bizottság munkáját ismerők beszámolói alapján az Axios azt írja, hogy Pence emberei rendkívül sokat segítettek abban, hogy kiderüljön, Trump kormányában ki mit csinált abban a 187 percben, ami aközött telt el, hogy Trump a Fehér Ház előtt harcra buzdította, majd a Capitolium elfoglalása után végül fél szívvel visszavonulásra szólította híveit.

A volt kormánytagok, kormánytisztviselők többsége korántsem olyan készséges, mint Pence stábja. Sokuk még az idézés ellenére se hajlandó megjelenni a bizottság előtt. Az Axios forrásai szerint ennek nagyban oka az, hogy rá kellett döbbenniük, mennyivel pontosabb képet alkotott már eddig is a bizottság a január 6-i történésekről és abban játszott szerepükről.

Ezek alapján, ha eddig nem lett volna egyértelmű, most már teljesen világos, hogy a puccskísérletet vizsgáló bizottság teljes erővel Trump és kormánya szerepére koncentrál, illetve arra, hogy miben és mennyiben játszhattak össze a zavargásokat megelőző január 6-i nagygyűlés elvben Trump stábhától független szervezőivel, esetleg magukkal a lázongókkal.

A január 6-i eseményeket vizsgáló bizottság egyelőre zárt ajtók mögött végzi a munkáját, készíti elő a nyilvános meghallgatásokat, amikre a tervek szerint akár már tavasszal sor kerülhet.