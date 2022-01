Törölték Chris Noth jeleneteit a Szex és New York fináléjából a zaklatási vádak miatt

A Variety megerősítette, hogy Chris Noth jeleneteit törölték a Szex és New York sorozat fináléjából, az And Just Like That-ből.

Az elmúlt hetekben azonban több nő beszélt arról, hogy állításuk szerint Chris Noth bántalmazta őket. Zoe-Lister Jones névvel vállalta vádjait, miszerint a színész meghívta őt a lakására, megcsókolta, és ugyan visszacsókolt, rögtön jelezte, hogy haza szeretne menni. Állítása szerint a színész magához rántotta, az ágy felé vitte, levetkőztette, és egy tükörrel szemben állva hátulról megerőszakolta.

Egy másik nő, aki felszolgálóként dolgozott egy szórakozóhelyen arról számolt be, hogy 31 éves volt, amikor ezen a helyen találkozott a 60 éves Nothtal, aki vacsorára hívta őt. Mivel a nő imádta a Szex és New York-ot, igent mondott neki. A vacsora után Noth felhívta a nőt a lakására, hogy megmutassa neki whiskey gyűjteményét. Állítása szerint ekkor még nem gyanakodott semmire, hiszen a vacsora alatt sokszor beszéltek arról, hogy inni fognak. A lakásban Noth meg akarta csókolni a nőt. „Csak próbálkozott, próbálkozott és próbálkozott, nekem pedig nemet kellett volna mondanom, ott kellett volna hagynom. A következő dolog, amire emlékszem, hogy lehúzta a nadrágját, és ott állt előttem, majd a péniszét a számba nyomta" - emlékezett vissza az esetre. Joneshoz hasonlóan ő is arról számolt be, hogy egy tükör előtt állva megerőszakolta, miközben a nő végig sírt.

A harmadik nő egy étterem irodájában történt zaklatásról számolt be. Az akkor 18 éves fiatal nő hostessként dolgozott egy étteremben. A főnöke azt mondta, hogy a műszak végén az irodájában kapja meg a bérét, azonban ott Noth várt rá. Állítása szerint a színész az íróasztalhoz szorította őt, lehúzta a harisnyáját és kezével a nemi szervéhez nyúlt, ahol megérezte az éppen menstruáló nő tamponját. A nő azt állítja, Noth arról kérdezte, hogy a menstruációja végénél jár-e, miközben ő minden erejével szabadulni próbált a férfi fogásából. Úgy érezte, hogy Noth egyáltalán nem érti, hogy a ő folyamatosan nemet mond neki, végül úgy sikerült elmenekülnie, hogy meggyőzte, találkozzanak valahol máshol.

Chris Noth a vádakra tagadással válaszolt, harmadik vádlójáról azt állítja, nem is tudja, kiről van szó. "Az ellenem felhozott vádak, melyeket olyan személyek fogalmaztak meg, akikkel évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt találkoztam, hamisak. Ezek a történetek akár 30 évvel ezelőttről vagy 30 nappal ezelőttről is származhatnak - a nem mindig nemet jelent -, ez egy olyan határ, amit nem léptem át. (...) Nehéz nem megkérdőjelezni ezen a történetek nyilvánosságra hozatalának időzítését. Nem tudom biztosan, hogy miért most kerültek elő, de azt tudom: nem bántalmaztam ezeket a nőket." Chris Noth karakterének, Mr. Big-nek történetét szívroham okozta halállal zárták le a készítők, azonban a fináléban még feltűnt volna egy jelenetben, ahol gyászoló szerelme, Carrie (Sarah Jessica Parker) arról fantáziál, hogy újra láthatja őt.

A vádak után a készítők között felmerült, hogy törlik Noth jeleneteit az And Just Like That-ből. Végül kreatív csapat úgy döntött, hogy a színész fináléban visszatérő történetszála nem annyira fontos a teljes sztori szempontjából, hogy emiatt figyelmen kívül hagyják a felszólaló nők szavát. Ugyanezen okból a CBS eltávolította Chris Noth-ot a A Védelmező című krimi főszerepéből. (Variety)