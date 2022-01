A New York Times 550 millió dollárért (!) veszi meg az Athletic sportoldalt

A New York Times megállapodott a The Athletic sportoldal megvásárlásáról, a vételár 550 millió dollár lesz, írja a Financial Times. Léptékét tekintve ez az elmúlt 30 év legjelentősebb felvásárlása a világ egyik legismertebb újságának életében.

A felvásárlás révén az Athletic 1,2 millió előfizetője is a New York Times médiabirodalmához kerül. A New York Times célja, hogy 2025-re 10 millió digitális előfizetőjük legyen. A legutóbbi állás szerint 8,3 milliónál tartottak.

Az Athletic az elmúlt évek egyik legérdekesebb médiaipari kísérlete volt, a San Francisco-i székhelyű, 2016-ban alapított lapról korábban mi is részletesen írtunk. Üzletpolitikájuk az volt, hogy nagyon jó fizetésért leigazolták a világ vezető lapjainak legjobb sportújságíróit, és aztán csak előfizetők számára elérhető, tematikus sportoldalt hoztak létre. Eleinte főleg a nagy amerikai sportokra szakosodtak, minden nagyobb csapatnak volt egy külön dedikált tudósítója, de pár éve áttértek a labdarúgásra is, ma pedig már többek között a legjobb Premier Leauge-ügyi szakírók dolgoznak náluk, így Európából is sok előfizetőjük lett.

A csütörtöki bejelentés alapján az Athletic szerkesztősége továbbra is függetlenül működhet tovább. A Financial Times információi szerint a New York Times sportrovatának mintegy három tucat alkalmazottját nem értesítették előre a felvásárlásról.

A New York Times részvényei 4,7 százalékkal erősödtek a bejelentés után. Az Athletic egy ideje már keresett vevőt, korábban 800 millió dolláros felvásárlási árban bíztak, ugyanakkor ezt több potenciális érdeklődő is túl magasnak találta. A vállalat az elmúlt években veszteséges volt, a tavalyi évre 77 millió dolláros bevételük volt.

A New York Times az elmúlt években több kisebb felvásárlást is végrehajtott, vettek például egy termékértékelő oldalt 30 millió dollárért, de hasonlóan nagyléptékű vásárlásra nem volt példa 1993 óta, amikor a Boston Globe-ot vásárolták meg.