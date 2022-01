Nemzetközi vizeken, gumicsónakon engedett útjára három kalózt egy dán hadihajó

Nemzetközi vizeken motoros gumicsónakra rakott és elengedett három novemberben elfogott kalózt a dán haditengerészet Esbern Snare fregattja Afrika nyugati partjai mentén, a Guineai-öbölben. A dán hadihajó november végén, rövid tűzharc után süllyesztett el egy kalózcsónakot, de az elfogott túlélőkkel nem tudott mit kezdeni.

Az Esbern Snare fregatt 2014. február 3-án, Larnaca partjainál, Cipruson. Fotó: YIANNIS KOURTOGLOU/AFP

A katonai fregattot a dán parlament májusban küldte hat hónapra a Guineai-öbölbe, hogy felügyelje Afrika nyugati partvidékét. Az utóbbi évtizedben nagyon elszaporodtak a kalóztámadások ezen a környéken, a nagy kereskedelmi flottával rendelkező Dánia pedig biztonságosabbá akarta tenni a térséget.



A fregatt november 25-én gyorsan és gyanúsan mozgó motorcsónakot észlelt, nyolc személlyel és a kalóztámadásokban gyakran használatos létrákkal a fedélzeten. Miután a csónak az Esbern Snare legénységének felszólítására nem volt hajlandó megállni, a dánok figyelmeztető lövéseket adtak le, mire a csónakból tüzet nyitottak a hadihajóra. Azt sajnos nem tudjuk, hogy vajon mi járhatott a kalózok fejében, amikor lőni kezdtek a 137 méter hosszú, 6300 tonnás hadihajóra, de az összetűzés a várható eredménnyel zárult: az Esbern Snare néhány sorozattal elsüllyesztette a csónakot, négy kalóz meghalt, egy pedig megsebesült.

Az életben maradt három sértetlen, ismeretlen állampolgárságú kalózt és a sebesültet a hajóra menekítették, őrizetbe vették, illetve orvosi segítséget nyújtottak nekik. A sebesült lábát amputálni kellett, majd további kezelésre egy ghánai kórházba szállították.

Aztán megpróbálták kitalálni, mihez kezdjenek az elfogott kalózokkal. Mivel állampolgárságukra nem derült fény, a környező országokkal nem tudtak megegyezni a foglyok sorsáról, ugyanakkor Dánia kormánya azt sem akarta, hogy dán bíróság elé állítsák a bűnözőket, mivel attól tartottak, hogy az afrikai körülményekhez képest kitűnőnek nevezhető dán börtönviszonyok még vonzók is lehetnek a környékbeli kalózoknak, és egy ilyen precedens még bátorítaná is a bűnözőket. Végül az életben maradt három kalózt gumicsónakra rakták, és nemzetközi vizeken elengedték.

Nick Hækkerup igazságügyi miniszter csütörtöki tájékoztatása szerint a dán ügyészek ejtették az emberölési kísérlet vádját az akkor még az Esbern Snare fedélzetén tartózkodó három sértetlen kalóz ellen.

A sebesültet, mivel a fregattról leadott lövések miatt kellett amputálni a lábát, nemzetközi nyomásra Dániába szállítják, ahol orvosi segítséget kap, illetve bűnvádi eljárás indul ellene.

A lelőtt kalózok holttestei továbbra is a hajón vannak. (Via The Maritime Executive, DR.dk)

Bódog Bálint