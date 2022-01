Márki-Zay Péter szerint az ellenzéki szavazatok megosztása szempontjából Gattyán György és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanaz

Könyörgött a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, hogy vegyenek részt az előválasztáson, még azt is megígérte, hogy a listán kiharcol nekik egy helyet - mondta Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Gattyán Györgyről azt mondta, ő szívesen leül tárgyalni bárkivel, aki komolyan támogatni akarja a kormányváltást és abban akar partner lenni, hogy Orbán Viktort leváltsák - de ehhez ne nyílt levelet küldjön neki a milliárdos, hanem hívja fel személyesen.

Szerinte mindenki, aki az előválasztás óta vagy azon kívül akar indulni a választáson, az a Fidesz céljait szolgálja ki, hogy megosszák az ellenzéki szavazatokat, ezért ebből a szempontból Gattyán György és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanaz.

Márki-Zay Péter Fotó: ATV.hu

Szóba került az állami egészségügy - magánegészségügy témája is. Azt mondta, megdöbbent azon, hogy a Fidesz azzal támadja az ellenzéket, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet, miközben „a Fidesz készül erre”. Azt mondta, hogy szerinte a magánkórházakat is be kell vonni az állami ellátásba. Erre az az elképzelés, hogy ha állami intézmény nem tud 6 héten belül időpontot adni egy páciensnek vizsgálatra vagy műtétre, akkor azok elvégzését magánklinikán is fizesse ki a társadalombiztosító. Azt ígérte, ha ez nem így lesz, azért számon lehet majd kérni.

Rónai Egon kérdésére, hogy ezt miből finanszírozná az állam, azt válaszolta, hogy ha nem a lopásról szólna most minden, akkor lenne rá pénz, szerinte megoldható. A GDP 7 százalékára szeretnék felvinni az egészségügyre fordított összeget, ehhez évente 1000-1200 milliárddal kell növelni a költést.



A műsorvezető végül a vasárnap esti élő videóiról is kérdezte, arra utalva, hogy olyankor Márki-Zay gyakran tesz ellentmondásos kijelentéseket. A miniszterelnök-jelölt azt mondta, nem szándékozik abbahagyni ezeket a bejelentkezéseket. Rónai rákérdezett arra, hogy miért emelte ki a Fidesz „tisztességes zsidó” tagjait a legutóbbi videóban. Márki-Zay azt mondta, „nem hiszi”, hogy ezzel ő felháborodást váltott volna ki, és nem ő, hanem a Fidesz használja a zsidóságot alantas politikai célokra. A műsorvezető megkérdezte, miért téma, hogy valaki meleg vagy zsidó, mire Márki-Zay azt válaszolta, „szokjanak hozzá, hogy ezekről őszintén fogunk beszélni”.

Rónai felvetette, hogy ez inkább tapintatlanság, de a politikus nem tartja annak. Szerinte ő nem zsidózott, és azt mondta: „Itt nincsenek oldalak, tisztességes magyar emberek vagyunk, és tessék elfogadni, hogy a zsidók, a cigányok, a melegek is ugyanolyan tisztességes magyar emberek”. Nem tartja jogosnak a felháborodást, és amikor ilyesmiről beszél, mindig a Fidesz álszentsége ellen tiltakozik. És az lenne jó, ha olyan országban élnénk, ahol mindenki szabadon, büszkén felvállalhatná az identitását.