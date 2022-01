A kormány befagyasztotta hat alapvető élelmiszer árát

"Hat termék esetében - kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó-étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej - esetében beavatkozunk az árak alakulásába" - közölte Facebook-videóban Orbán Viktor.

A döntés a szerdai kormányülésen született meg, amelyen a miniszterelnök szerint a járványügyi kérdések mellett az áremelkedéssel is foglalkoztak.

A fenti termékek árát a tavaly október 15-i szintre csökkentik vissza, február elsejétől minden üzletben ezen az áron lehet őket megvásárolni.

Az utóbbi hónapokban a koronavírus-járvány okozta válság és a globális ellátási láncok összeomlása miatt Magyarországon is rekordokat döntött az infláció. Az MNB folyamatosan emelte inflációs előrejelzéseit, már tavaly ősszel is négy százalék körüli drágulást vártak 2022-re.

Az élelmiszerárak pedig különösen gyorsan nőnek, ezeket ugyanis a klímaváltozás miatt egyre változékonyabb időjárás is folyamatosan növeli. A globális élelmiszerpiacon hatalmas a kínai kereslet a gabonafélére, ez felfelé hajtja az árakat, ahogyan a brazil aszályok is, ugyanis Brazília jelentős gabonaexportőr lenne, de jelenleg a szokásos brazil gabonaexport nagy része egyszerűen hiányzik a világpiacról.

A világpiaci folyamatok már tavaly év elején is éreztették hatásukat Magyarországon, ugyanis az egekbe szöktek a takarmányárak, még annak ellenére is, hogy a 2020-as termés egyáltalán nem volt rossz Magyarországon. A hazai termést azonban gond nélkül felszívta a világpiac, ezzel a takarmányárak felverésén keresztül drágítva a tejtermékeket, a tojást és a húst is.