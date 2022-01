Dániában megkaphatják a negyedik oltást a különösen veszélyeztetettek

Magnus Heunicke dán egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy Dániában „a különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok” számára elérhetővé teszik a negyedik oltás felvételét. A dán lakosság 55 százaléka már megkapta a harmadik, emlékeztető oltását. Ezzel Dánia az első európai ország, ahol engedélyezik a negyedik oltást. Eddig Izraelben és Chilében engedélyezték a negyedik oltást, Németországban egyelőre csak szó van róla, ahogy itthon is csak belengették a dolgot: Kásler Miklós január 9-én mondta, hogy teljesen biztos abban, hogy számolni kell a negyedik oltással.

Az MTI szerint Dániában azt is szerdán jelentették be, hogy az országban vasárnaptól újra megnyithatnak az állatkertek, vidámparkok, múzeumok, művésztermek és egyéb hasonló létesítmények, így a mozik és színházak is, utóbbiak viszont maximum ötszáz nézőt fogadhatnak. A legtöbb helyre viszont csak oltási igazolvánnyal lehet belépni.

Annak ellenére lazítanak a korlátozásokon, hogy a hatmillió lakosú országban az utóbbi időben többször is meghaladta a húszezret az új fertőzöttek napi száma. A hatóságok szerint az esetek 96 százalékáért már az omikron-variáns a felelős.

Az egészségügyi miniszter szerint azért időszerű a lazítás, mert az eddig meredeken emelkedő járványügyi görbe ellaposodni látszik. (MTI)