Megfosztotta királyi és katonai címeitől András herceget az angol királynő

András herceget, a brit királyi család tagját mostantól nem illeti meg az őfelsége megszólítás, Erzsébet királynő ugyanis megfosztotta kedvenc fiát minden katonai és királyi címétől. A Buckingham palota ezt azután jelentette be, hogy kiderült, András hercegnek bíróságon kell felelnie a vádakra, amelyek szerint többször is megerőszakolta az akkor 17 éves Virginia Giuffre-t. András herceg címeit a királynő a királyi család más tagjaira ruházza majd át.

A New York-i bíróságon zajló polgári pert Giuffre indította, aki azt állítja, az azóta meghalt Jeffrey Epstein és a nemrég elítélt Ghislaine Maxwell "közvetítette ki" őt a velük baráti viszonyban lévő András hercegnek, aki 2001-ben Maxwell londoni lakásában, Epstein New York-i otthonában és egy karibi orgián is szexelt vele.

András herceg, Virginia Roberts Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

András herceg és ügyvédei el akarták érni, hogy a New York-i bíróság utasítsa el a most 38 éves Giuffre keresetét, mert Guiffre 2009-ben megállapodott Epsteinnel, hogy kártérítésért cserébe senki mást nem fog beperelni, aki Epsteinhez köthető. Szerintük András herceg is a szerződésben rögzített „potenciális alperesek” kategóriájába tartozik. A bíróság viszont nem adott igazat a herceg ügyvédeinek, így Andrásnak bíróság elé kell állnia. Ezt pedig immár egyszerű brit állampolgárként kell majd megtennie. A herceg továbbra is tagadja bűnösségét, és azt állítja, meg fog küzdeni az igazáért.