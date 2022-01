Vadai Ágnes szerint Netanjahu 2017-es látogatása indította el a Pegasus magyarországi beszerzését

Vadai Ágnes DK-s képviselő belenézhetett abba a kérelembe, ami előkészítette, hogy ne kelljen kiírni közbeszerzést a Pegasus kémszoftver használatához. Erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt a DK-s képviselő.

Hogy pontosan mi volt a dokumentumban, arról a politikus nem beszélhetett, de néhány dolgot körülírt. Szerinte egyértelmű, hogy Benjamin Netanjahu akkori izraeli kormányfő 2017-es magyarországi látogatásán kezdték el ajánlgatni a kormánynak az izraeli kémszoftvert. Nem nevezte meg, hogy kik nyújtották be a közbeszerzés alóli mentességi kérelmet, mert ezt nem tehette meg, de Rónai Egon kérdésére azt mondta, hogy ismert személyekről van szó. Ugyanakkor Vadai szerint „teljesen világos”, hogy az Orbán-Netanjahu találkozó után a magyar miniszterelnök adhatta ki az utasítást a beszerzésre.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Vadai azt mondja, hogy a Pegasushoz hasonló szoftverek használatának van létjogosultsága bűnözőkkel vagy terroristákkal szemben. Csakhogy a jelek szerint alapvetően Magyarországon nem erre használták, hanem a kormányhoz köthető vagy a kormánnyal vitatkozó emberek, politikusok, újságírók ellen vetették be. Hogy pontosan kik ellen, azt kormányváltás után tudnák kideríteni. Most a kormány részéről mindent titkosítanak, azt is, ami nemzetbiztonsági szempontból egyáltalán nem indokolt.

Vadai szerint a Pegasus használatának az ára magas volt, de hogy pontosan mennyi, az akkor derülne ki, ha a szerződést is megnézhetné. Ezt kezdeményezte most.