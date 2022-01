Álmaink kötelezője akkor is ad, ha csak egy defektet kapunk

Kétségtelen tény, hogy Coviddal megnehezített életünkben valamivel csökkent az ide-oda rohangálás esélye, de még mindig az a helyzet, hogy autóra az embernek szüksége van. Így nem számít, hogy tomboló járvány, megveszekedett infláció, egekbe mászott euró és benzinárak – menni kell, venni egy autót, kiváltképp, ha egy maximálisra nyitott körzővel is nehéz leírni a kört, amit egy nap az ember a városban keringeni kényszerül. Az autóvásárlás nem olyan, mint lemenni a boltba fél kiló kenyérért, jól meg kell gondolni, milyen autót vegyünk, mennyiért, de ha végre megszerezzük, akkor is nagyon kell vigyáznunk rá.

Vigyázni elsősorban azért kell rá, mert (tegyük fel) nincs pénzünk újra, így is évekig gyűjtögettünk, mire egy használt autó ára összejött, az igazat megvallva amúgy javíttatni sincs pénzünk, már ha olyan szerencsések vagyunk, hogy nem hitelből vettük - szóval nem lenne rossz, ha se nem törne össze, se nem esne darabokra.

Örömre adhat okot a sok vásárlással járó kellemetlenség után, hogy kötelezőt kötni rá most nemcsak előírt, de kivételesen hasznos is, mert az Allianznak van egy Autóm Komfort elnevezésű csomagja, ami azon felül, hogy alap asszisztensi és jogi segélynyújtást, még alap közlekedési baleset fedezetet is ad. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy probléma esetén éjjel-nappal adnak telefonos jogi tanácsot, ha tehát balettről hazafele irreleváns irányból kanyarodik ki elénk egy irracionálisan nagyra nőtt autó, a biztosítót fel lehet csörgetni, hogy ez most akkor kinek is a hibája. Emellett amúgy az Autóm Komforthoz jár kérés esetén ügyvéd ajánlása is, az sem biztos, hogy baj, sőt. Természetesen az Allianznak van egészen pontos meghatározása is a jogi segítségnyújtásra, ez pedig az, hogy vásárlóik „a szolgáltatást közlekedési balesetből eredő kárigényekkel, közlekedési baleset okozása miatt indult büntető- és szabálysértési eljárásokkal, valamint gépjárművek vásárlásával összefüggő szavatossági-jótállási kérdésekkel kapcsolatban vehetik igénybe”. Szolgáltató partnerük, a D.A.S.

Az nem rossz, ha van kit felhívni az élet hozta nagy kérdésekkel, de ennél még jobb hír, hogy az Allianz Autóm Komfort csomag tartalmaz egy Assistance (Alap) elnevezésű kedvezményt is, ami helyszíni műszaki segítségnyújtást tartalmaz. Igen, ez azt jelenti, amit sejteni lehet, az irreleváns irányból kikanyarodó autó okozta károk eltakarítását abban az értelemben, hogy elvontatják a legközelebbi műhelyig a kocsit. Ez ráadásul fent áll arra a kellemetlen helyzetre is, ha netán pótkerék nélkül padkáznánk le a járdaszegélyt. Emellett van a Komfortban egy közlekedési baleset (Alap)-biztosítás is, de erről nem szívesen beszélünk, mert a vezető által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet, azaz tipikusan az a biztosítás, ami jó ha van, de ne emlegessük túl gyakran.

Az Allianz az elmúlt években amúgy is igyekszik a lehető legjobban felhasználóbaráttá tenni online felületét, így az elektronikus ügyintézési lehetőséget, az online kárbejelentést és a folyamatban levő kárügyek állandó felügyeletét is elérhetővé tette ügyfelei számára, ami mind szuper, ha nem akarunk hivatalokba rohangálni, és megnyugtató, hogy mindez Autóm Komforttal is elérhető. Ha pedig rákap az ember a biztosítások ízére könnyen válthat egy másik Allianzos csomagra, ami már Casco-t is tartalmaz.

Jó tudni, hogy az Allianz idén szeptember elsejétől díjmentesen nyújtja ügyfelei részére a kötelezőn felüli fedezetet az Allianz Autóm Komfort csomag keretében, ráadásul az akciót a már meglévő ügyfeleikre is kiterjeszti, erről értesítette is őket levélben.