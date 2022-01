Lázadó összeesküvés a vád az egyik legerősebb amerikai szélsőjobbos milícia vezetője ellen

Az amerikai ügyészség vádja szerint Stewart Rhodes, az Oath Keepers szélsőjobboldali milícia vezetője összeesküvést szőtt, hogy akár fegyverrel is megakadályozza az amerikai elnökválasztás eredményének kihirdetését, Joe Biden megválasztott elnök győzelmének hivatalos bejelentését. Ez a legsúlyosabb bűncselekmény, amivel egyáltalán vádolni lehet a 2021. január 6-i zavargások résztvevőit, illetve Rhodes esetében szervezőit.

Rhodes ugyanis maga január 6-án be se tette a lábát a washingtoni Capitolium megostromolt épületébe. Az, hogy mégis vádat emelnek ellene, egyben azt is jelzi, hogy az FBI vizsgálatai alapján korántsem spontán események sorozata volt január 6-a, hanem előkészített, megtervezett, katonai jellegű akció, melynek célja a demokratikus választások eredményének eltörlése, hogy hatalomban tartsák a választást több millió szavazattal elbukó Donald Trumpot.

Az 56 éves Rhodes nem hétköznapi figura. A Yale-en diplomázott jogász, egykori ejtőernyős katona az amerikai szélsőjobb emblematikus figurája, akit könnyű felismerni fekete szemtapaszáról - bal szemét egy fegyverbalesetben vesztette el. Oath Keeper - eskütartók - nevű fegyveres milíciáját még 2009-ben, Barack Obama elnökségének első évében hozta létre. Tagokat a rendvédelmi és a fegyveres erők tagjai közül toborzott, ideológiája pedig az volt, hogy a csoport tagjai az alkotmányra tett esküjüket betartva ellenszegüljenek a szerintük törvénytelen felsőbb utasításoknak. Azóta állig felfegyverzett, katonás rendben mozgó tagjaik minden komolyabb társadalmi vitát kirobbantó eseményen megjelentek a szélsőjobboldali álláspont képviseletében, legyen szó a hatóságokkal szembeszegülő félbolondokról, mint 2014-ben Cliven Bundy, vagy a rendőri erőszak miatt kirobbant faji zavargásokról, ahol automata gépfegyverekkel érkeztek megrendszabályozni a jellemzően fekete tiltakozókat.

Az FBI nyomozása szerint az Oath Keepers milícia tagjai az elsők között rohanták le a Capitolium épületét rendezett, katonai alakzatban, miközben a Potomac folyó túloldalán, Virginia államban több társuk felfegyverkezve állt készenlétben, hogy gyorsreagálású egységként a segítségükre siethessen. Az FBI szerint Rhodes ugyan valóban nem tette be a lábát az épületbe, de titkosított csatornákon ő koordinálta csapatai mozgását, a szervezet célja pedig lényegében az államrend megdöntése, a demokratikus választás eredményének megsemmisítése volt.

Rhodes ez idáig tagadta a vádakat, ám milíciája négy, a hatóságokkal együttműködő tagja eskü alatt vallotta, hogy ő irányította az akciót, és ezt a hírek szerint az FBI birtokába került titkosított csetüzenetek sora is bizonyítja. Rhodes amúgy azt állította, hogy milíciája csak testőri feladatokat látott el Trump pár szövetségese mellett - közülük a legjelentősebb Roger Stone, Trump Nixon elnök mellett edződött haverja.

A január 6-án történtek nyomozásában eddig ez a legsúlyosabb vádemelés, ám várhatóan még több hasonló követheti majd. Az Oath Keepers mellett egy másik félkatonai szervezet, a Proud Boys tevékenységét is behatóan vizsgálják. Az FBI nyomozásával párhuzamosan zajló képviselőházi nyomozást folytató vizsgálóbizottság pedig az eddigi meghallgatásai alapján azt kutatja, hogy ezek a szervezetten az államrend megdöntésére készülő félkatonai csoportok koordinálták-e tevékenységüket Donald Trumppal és köreivel. Ha ez utóbbit sikerülne igazolni, és magát Donald Trumpot is bűnösnek találni lázadás (sedition) bűntettében, annak messzemenő következményei volnának: az amerikai törvények alapján a lázadás miatt elítéltek soha többé az életben nem tölthetnek be választott hivatalt. (Via The New York Times)