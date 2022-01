Mint kés a vajon, úgy megy végig az omikron az iskolákon

Szerdán digitális oktatást rendeltek el a budapesti Madách Imre Gimnázium összes osztályában egészen jövő keddig. Az iskola honlapján azt írják, a „hirtelen megugró fertőzésszám” miatt volt erre szükség, ami azt jelenti, hogy 78 diák és 11 tanár kapta el a koronavírust.

„Az utolsó napokban volt olyan osztály, ahol az órák több mint fele helyettesítéssel zajlott a tanárok megbetegedése miatt” – mondta egy szülő pénteki felhívásunk után.

Digitális oktatásra az iskola akár egy-egy osztály esetében is kérhet engedélyt az operatív törzstől. Így történt egy budapesti általános iskolában, ahol az elsős tanító hétfőn dolgozott utoljára, kedden pozitív lett a gyorstesztje, majd szerdán a PCR-je is.

„Az iskola nem tudja megoldani a helyettesítést. Ezért bár a csütörtökön megkapott határozat szerint egy hétre digitális oktatásra tért át az osztály, a valóságban az a helyzet, hogy amíg a beteg tanárnő nem lesz annyira jól, hogy online órát tudjon tartani, nincs semmilyen oktatás” – írta egy szülő, aki reméli, nem hosszabbítják meg mindezek miatt a tanévet. Egy Pest megyei iskola 10 osztályából öt online oktatásra tért át, de van, ahol ragaszkodnak a bejáráshoz, noha a 32 fős osztályból már csak heten egészségesek. Egy tanár azt írta, náluk múlt héten még mindenki bejárt, mostanra 33 osztályból 7-ben bevezették az online oktatást.

Néhány óra alatt rengeteg hasonló történet jutott el hozzánk az ország különböző pontjairól. Ez is mutatja, hogy a hirtelen berobbant ötödik hullám erősen érinti az iskolákat, ami nem meglepő: az omikron variáns minden korábbinál sokkal gyorsabban terjed, és a védettséget is hatékonyabban képes kicselezni.

Bár az omikron enyhébb tüneteket okoz a deltánál, különösen az oltottak esetében, más országok példáján is látszik, hogy ha hirtelen nagyon sokan fertőződnek meg, az könnyen zavart okozhat az oktatásban és más munkahelyeken is. Franciaországban évtizedek óta nem látott tanársztrájk volt csütörtökön, mert a szakszervezetek kevesellték a vírussal kapcsolatos intézkedéseket. Ott nyomon követhető, hogy éppen hány diák fertőzött, itthon annyit árult el az államtitkár, hogy az osztályok két százalékát érinti valamilyen intézkedés. Ebből keveset tudunk meg a valódi viszonyokról.

Árulkodóbb, hogy az alapítványi fenntatású Közgazdasági Politechnikumban, ahol naponta közlik az adatokat, pénteken a nagyjából 600 diákból 109-en voltak fertőzöttek, míg hét elején még csak 40-en. Itt jövő héten szintén online oktatás lesz.

Egy másik budapesti általános iskolában már a nyolcadik osztály került karanténba a héten, legalábbis ennyiről tud a szülői munkaközösség egyik tagja. Ez az iskola harmadát jelenti. Elmondása szerint október óta folyamatosan érintett két-három osztály, az ő gyereke most másodszor.

A teszt drága, a maszkot ímmel-ámmal hordják

A szabályok szerint az oltott gyerekeknek nem kell karanténba menniük, ha covidossal érintkeztek, csak akkor, ha náluk is kimutatják a fertőzést. Kérdés persze, hogy ki fog tesztelni, ezt ugyanis nem szervezi meg a tankerület. A szülők elővigyázatosságból vehetnek gyorstesztet a patikában (változó áron, minimum néhány ezer forintért), vagy elmehetnek PCR-re, ami 10 ezer forint felett van.

Ez a szülő azt mondta, rengeteg fertőzés maradhat rejtve, mert sokan nem foglalkoznak egy-egy félnapos lázzal. A fertőzött diákok pedig oltottan is továbbadhatják a vírust idős tanáraiknak és akár oltatlan társaiknak is.

„Mindenki betegen flangál, mert vagy le se tesztelik, vagy nincs tünete, vagy ő maga is inkább otthon kihúzza, csak ne legyen karantén. Aki karanténra kötelezett, annak egy határozat se megy ki. Miért vegye akkor komolyan?” – kérdezte.

Egy vidéki nagyváros általános iskolai tanára éppen koronavírussal fekszik otthon. Szerinte azért fertőződött meg, mert négy napon keresztül kellett tanítania olyan osztályokban, ahol covidos gyerekek ültek.

„Olyan gyerekek között tanítunk, akik szülei és iskolánkba járó testvérei igazoltan covidosok, de a szülők beküldik a tüneteket még nem produkáló gyerkőcüket az iskolába. Néhány napon belül ők is betegek lesznek, közben megfertőzve minden tanulót és dolgozót.” Szerinte a szülők fele nem tudja kifizetni a tesztet, a tankerületet pedig hiába kérték, hogy nyújtson ehhez támogatást. Az iskolában kötelezővé tették a maszkot (ez az igazgatók hatásköre), de szerinte a diákok nagyjából 40 százaléka nem hajlandó hordani. „Mit várjunk egy olyan gyerektől, akinek oltatlanok vagy vírustagadók a szülei?” – kérdezte.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Egy másik – egyházi – iskolában két tanár hord rendszeresen maszkot, a diákok közül pedig egyvalaki, aki korábban súlyos tünetekkel esett át a betegségen. A nem állami iskolák azért is különleges helyzetben vannak, mert náluk nem tették kötelezővé az oltást, így ezekben továbbra is dolgozhatnak oltatlan tanárok.

„Mindennaposak a megbetegedések, jelenleg két osztály hiányzik. Egy oltástagadó osztályfőnök osztályában talán 6-8 diák van beoltva, a többiek oltatlanok, ezért karanténban vannak, de minden osztályban van covidos gyerek” – írta az iskola egyik tanára.

„Mivel a nagy ablakok nem nyithatók (olcsó, rémálom kivitelezés), csak egy keskeny felső ablakon szellőztethetőek a termek, ezért a beoltott gyerekek is taknyosak, köhögnek az osztályban, a tesztelés a drága tesztek miatt kizárt.” Nehezíti a helyzetet, hogy van kolléga, aki rendszeresen beviszi a tanáriba a karanténba helyezett gyerekét, mert nincs, aki vigyázzon rá otthon. „Mindketten betegek, tesztről nem tudok.”

Oltás nélkül könnyű otthon ragadni

„A téli szünetre úgy adták haza a másodikos gyereket, hogy »valószínűleg karanténba fognak kerülni, mert egyik osztálytársuk igazolt covidos lett«. Aztán most a téli szünet utáni második kedden szintén azzal küldték haza őket, hogy »megfigyelés alá kerülnek, de nincs semmi infó, még nem jött meg a határozat«” – írta egy szülő péntek délelőtt. Néhány órával később szólt, hogy a gyerekének fáj a torka, be is lázasodott, ezért muszáj elvinni tesztelni.

Náluk a szülők egy része oltásellenes, pedig ősszel az egyik kislány elvesztette az édesanyját a járvány miatt.

Egy budapesti kertvárosi általános iskolában már a szünet utáni első kedden beteg lett egy gyerek, amiről csütörtök este értesültek a szülők. Az igazgató elővigyázatos volt, mindenkit hazaküldött az osztályból, bár a hivatalos határozat csak péntek délután jött meg: az oltott gyerekeknek jelenléti oktatás, a többieknek karantén, hiszen kontaktszemélynek minősülnek.

Egy apuka elmondása szerint most 10-11 gyerek jár be a 30 fős osztályból, ők mind az első oltás után 5-6 nappal kapták meg a védettségi igazolványt, amikor még nem alakul ki a vakcina által elérhető maximális védettség.