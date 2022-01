Első fokon pert nyert a Transparency International a turisztikai támogatások ügyében

Első fokon a Transparency International (TI) Magyarországnak adott igazat a Fővárosi Törvényszék abban a perben, amelyben a civil szervezet a turisztikai támogatások kiosztása mögött meghúzódó döntések és pályázatok nyilvánosságáért indított a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) alá tartozó Kisfaludy2030 Zrt-vel szemben - írja közleményében a TI.

A szervezet tavaly decemberben megjelent elemzése szerint a turisztikai szektornak juttatott, 219 milliárd forintnyi támogatás döntő többségét, amelynek kiosztásáról a Kisfaludy2030 Zrt. gondoskodott, koncentrált módon egy, a kormányhoz közel álló üzleti körnek, és kormánypárti vezetésű településeknek fizették ki. Mindezt sokszor pályázatok nélkül, egyedi döntések alapján. A döntések hátteréről pedig évről-évre egyre kevesebbet tudhat meg a nyilvánosság, mert a vonatkozó információk egyre nagyobb hányadát sem az MTÜ, sem Kisfaludy2030 Zrt. nem teszi közzé.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A TI szakértői közérdekű adatigényléssel fordultak a Kisfaludy2030 Zrt.-hez, hogy megtudhassák, milyen pályázati anyagok alapján osztották ki a támogatásokat. Miután ezt a cég megtagadta, a szervezet pert indított, amit most első fokon meg is nyert. A nem jogerős döntésben a bíróság megállapította, hogy



a Kisfaludy2030 érvelésével szemben a pályázati anyagok és a támogatásról szóló adatok közérdekű információnak minősülnek, így nemcsak a támogatás tényét, de a közpénz felhasználásának módját, feltételeit, a garanciák rendszerét, a határidőket, és a szerződésnek a pénz felhasználását érintő kikötéseit is közölni kell. A bíróság azt az érvelést is elutasította, hogy a TI általá kért információk elérhetők online, mert azok egyrészt mindig is csak ömlesztett, nehezen áttekinthető formában voltak fönt a neten, az adatbázis linkjei ráadásul már nem elérhetőek.

Az ítélet szerint pedig az alperes, tehát a Kisfaludy2030 Zrt., nem tagadhatja meg adatkezelőként az általunk kikért információk összerendezését és ilyen formában való kiadását. A TI ez alapján bizakodik, hogy a másodfokú ítélet után a cégnek ki kell majd adnia a kért adatokat.