Ha kivezeti a kormány a hatósági árat, akár 700 forint is lehet egy liter benzin

A GKI előrejelzése szerint hordónként akár 150 dollárba is kerülhet idén a kőolaj, ami azt jelenti, hogy piaci áron akár 700 forintba is kerülhet egy liter benzin - írja az RTL.hu. A kormány első körben február 15-ig fagyasztotta be 480 forinton a benzin árát, vagyis ha ezután kivezetnék a hatósági árazást, akkor lehet, hogy 700 forintig felcsúsznának az árak a kutakon, erről beszélt a portálnak a GKI vezérigazgatója, Molnár László.

A benzin literenkénti átlagára most 477 forint, köszönhetően annak, hogy minden tizedik kút a hatósági árnál valamivel olcsóbban adja az üzemanyagot. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint viszont ez nem lesz sokáig tartható, és minden kút visszatér a maximális árhoz.

A kormány a portál kérdésére közölte, hogy az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról a februári világpiaci árak és egyéb körülmények alapján döntenek majd.