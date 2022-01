Az Országos Mentőszolgálat szerint teljesen rendben van a vetkőzős videó

A múlt héten nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között az Országos Mentőszolgálat videója, amiben négy irodista nő a haját csavargatva és a ruháját igazgatva bámulja, ahogy az egyik férfi kollégájuk előttük húzza fel a mentősök új formaruháját. A videó miatt a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke később a videó készítőjének azonnali elbocsátását követelte.

Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs és pr-vezetője a Telexnek kedden azt írta: „Az új munkaruhák érkezéséről szóló kisfilmet saját dolgozóink készítették azzal a céllal, hogy a humor eszközével juttassák el a jó hírt a mentők Facebook közösségének tagjaihoz, akik között számos mentődolgozó is megtalálható. A beszerzéssel és a ruhák kiosztásával kapcsolatos információk átadása, a munkaruha részletes bemutatása az intézményi belső kommunikációs csatornákon történik, de a kisfilmből is kiderül, hogy az új ruhák nemcsak esztétikusak, hanem a bajtársak igényei szerinti újításokat is tartalmaznak (lásd pl. a filmben külön is megmutatott, újdonságot jelentő övet, vagy a leszedhető zsebet, amibe a táblagép is elhelyezhető).”

Hozzátette, hogy a videó „a pozitív hír számára magas elérést eredményezett, fogadtatása pedig az egyes bírálatok és az álláspontunk szerint megalapozatlan következtetések ellenére is nagyobb arányban pozitív volt.” Györfi szerint a szakszervezet tiltakozó levele „a feszültségkeltés szándékával íródott, érdemi reakciót nem tesz szükségessé”.