Nagyot ugrott Franciaországban a kórházban ápolt covidosok száma

Tavaly május után ismét 25 ezernél több koronavírusos beteget ápolnak a franciaországi kórházakban. Egy nap alatt 888-cal nőtt a számuk, amire 2020 novembere óta nem volt példa.

Ez is mutatja, hogy bár a nagyon gyorsan terejdő omikron variáns enyhébb tüneteket okoz a deltánál, rengeteg fertőzés esetén képes leterhelni az egészségügyi rendszert. Franciaországban már lefelé mennek az esetszámok, de decemberben olyan meredeken futottak fel, mint soha korábban.

Fotó: ROMAIN LONGIERAS/Hans Lucas via AFP

Hasonló forgatókönyvre számíthatunk Magyarországon is. Az év eleje óta nagyon gyorsan emelkedik a fertőzöttek száma, és a hétvégén már a kórházi adatok is enyhén romlottak, kérdés, hogy ez már egy negatív trend kezdete-e.

„Ha rengeteg fertőzött van, és annak egy pici szelete kórházba kerül, azzal már telítjük az egészségügyi rendszerünket, még akkor is, ha a variáns enyhébb tüneteket okoz” - mondta egy pénteki beszélgetésen Jakab Ferenc virológus. Erre számít Oroszi Beatrix epidemiológus is, aki figyelmeztetett arra is, hogy az omikron miatt egyszerre nagyon sokan betegedhetnek meg az egészségügyi dolgozók közül és a kritikus infrastruktúrákban.

Más országokban, például Nagy-Britanniában már az is látszik, hogy a kórházban ápolt covidosok egyre nagyobb része más betegség miatt szorul ellátásra, és csak utólag derül ki róluk, hogy fertőzöttek. Az omikron sajátosságai miatt erre más országokban is számítani lehet, itthon nincsenek erről adatok. Bár az ilyen covidos betegek ellátása nem jelent olyan kihívást, mint a súlyos betegeké, az elkülönítésüket nem egyszerű megoldani.

Vasárnap a francia parlament megszavazta az új korlátozásokat, melyek értelmében csak oltottak léphetnek be az éttermekbe, kávézóka, mozikba, és csak ők szállhatnak fel a távolsági vonatokra. Mostanáig az oltatlanok is igénybe vehették ezeket a szolgáltatásokat, ha volt friss negatív tesztjük.

Itthon február 15-től csak azoknak lesz érvényes a védettségi igazolványuk, akiknek három oltásuk van, vagy az elmúlt hat hónapban adatták be az első kettőt. Viszont sokkal kevesebb korlátozást kapcsolnak ehhez, mint más országokban. (via Reuters)