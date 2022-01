Tévedés azt hinni, hogy az omikron alig jelent veszélyt

Az omikron variáns körüli kezdeti pánik viszonylag gyorsan elült, amikor kiderült, hogy az új mutáció sokkal kisebb arányban juttat embereket kórházba, és kevesebben halnak bele. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy úgy tűnik, aligha képes hatékonyan szaporodni a tüdőben, így a felső légutakban marad, ahol kevesebb kárt és enyhébb megbetegedést okoz.

Az adatok azt is mutatják, hogy az omikronos betegek gyorsabban és könnyebben gyógyulnak meg, sőt sok esetben tünetmentesen megy át rajtuk a vírus. Emiatt egyre inkább az lett az általános vélemény, hogy az omikron nem veszélyes.

Az IFLScience cikkében azonban tételesen, a jelenség minden szempontját figyelembe véve vezetik le, miért nem érdemes vállat rántani az omikron hallatán.

Az omikron is halálos

Ugyan kevesebben, de az omikronos fertőzésbe is nap mint nap belehalnak emberek. A dél-afrikai kórházak jelentései szerint a kórházban kezelt omikronos betegek közül húszból egy veszti életét, ami jobb arány, mint a delta esetében. De csak jobb, és nem jó. Vannak például olyan szívrohamtípusok, amelyeknél a túlélési arány jobb, mint húszból egy.

Az „enyhe” vagy „nem veszélyes” jelzőt két évvel a világjárvány kezdete óta, a vakcinák biztonságos szélárnyékában aggatjuk rá az omikronra, de semmiképp sem érdemes átgondolatlanul alábecsülni a képességeit.

A Harvard Center for Population and Development Studies múlt hónapban közzétett tanulmánya szerint az oltott és a betegségen átesett személyek magas száma miatt korai enyhének nevezni az omikront. Az új variáns ugyanis egy olyan populációra szabadult rá, amely lényegesen magasabb immunitással bír, mint egy éve a delta berobbanásakor. Így szinte lehetetlen pontosan megállapítani, hogy az omikron kevésbé veszélyes, vagy az történt, hogy a korábbi fertőzéseknek és oltásoknak köszönhetően az emberi szervezet próbálja sikeresebben felvenni a kesztyűt ellene.

"Az omikron variáns a világjárvány egy teljesen más szakaszában jelent meg. A jelenleg létező immunitás más, mint ami a múltban létezett, és ez némi változást fog hozni a fertőzés klinikai lefolyásában, beleértve a súlyos betegséggé válás valószínűségét" – mondta Shabir Madhi Shabir, a Witwatersrand Egyetem oltóanyag-szakértője a The Guardiannek még decemberben.

Kevesebb ember szorul kórházi ápolásra, mégis emelkednek a kórházi adatok

Elsőre nem hangzik túl ésszerű állításnak, hogy az omikronos betegek között sokkal alacsonyabb a kórházban kezeltek aránya, mégis emelkednek a kórházi adatok, de így van. Az omikron speciális tulajdonsága, hogy nagyon fertőző. Tehát az emberek kisebb valószínűséggel kerülnek kórházba, ha a delta helyett az omikront kapják el, de az omikront nagy eséllyel elkapják.

Gyakori hiba, hogy a covidra olyan betegségként gondolunk, ami csak az idősekre és a betegekre veszélyes. Az omikron ezt is felülírta, az Egyesült Államokban rekordszámú gyermeket vesznek fel kórházi ápolásra.

A gyermekeknél előforduló tömeges omikronos megbetegedések miatt államszerte megugrott a kórházi felvételek száma – mondta Sara Willa Ernst, a Houston Public Media munkatársa az NPR-nek a héten. Hozzátette: a texasi gyerekkórházban az utóbbi egy hónapban minden héten megduplázódott a kórházban kezelt gyerekek száma. Ernst szerint az omikronnal fertőzött gyerekek sokkal nehezebben vészelik át a betegséget, mint a felnőttek.

"A 12 évesnél fiatalabbak számára nincs sokféle kezelési lehetőség. Ők nem jogosultak a vírusellenes tablettákra, sem az omikron ellen hatásos monoklonális antitestekre." Tehát az omikronra a covid enyhe változataként gondolni félrevezető: ugyan az esetében sokkal alacsonyabb a kórházi kezelésre szorulók vagy a halálozás aránya, mint a korábbi variánsoknál, ám a fertőzési arány olyan magas, hogy végül kiegyenlítheti a számlát.

"Egy gyorsabban terjedő vírus sokkal több halálesetet okozhat, még akkor is, ha gyengébb" – tweetelte Malgorzata Gasperowicz fejlődésbiológus. Négy hipotetikus vírus terjedését modellezve, egy egyszerű matematikai képlet segítségével kimutatta, hogy még egy az eredeti vírusnál tízszer kevésbé halálos variáns is halálosabb lenne a teljes populációra nézve, ha kétszer olyan fertőzőképes is lenne.

„Több mint 20 nap alatt a »nem veszélyes, de gyors« megelőzi a »veszélyes, de lassú« variánsokat az általa megölt emberek számában.”

Ez azért baj, mert a kórházak a kapacitásuk felső határát súrolják

Az egészségügy világszerte segítségért kiált, mert aligha bírják állni a járvány okozta terhet. Az enyhének titulált omikron miatt most újra közel kerülhetünk ahhoz, hogy egyes országokban óriási nyomás alá kerüljön az egészségügyi ellátás.

„Korábban a legrosszabb állapotú betegre az intenzív osztályon két nővér jutott, most négy beteg jut egy nővérre” – mondta Megan Brunson, egy texasi kórház intenzív osztályos nővére a The Atlanticnak. (Nálunk ennél rosszabb volt az arány, különösen tavaly, a harmadik hullámban.) Azzal folytatta, hogy

„ez lehetetlenné teszi, hogy mindent megtegyünk, amit meg kell tennünk. A tartalékaink kifogytak. Ki vagyunk merülve, és az a személy, aki bejönne segíteni, nem fog, mert már ő is ki van merülve. Vagy pozitív lett a tesztje.” Ezt a statisztikák is alátámasztják: az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának adatai szerint jelenleg országszerte majdnem minden negyedik kórház kritikus létszámhiányról számol be. Nem csak az Egyesült Államokban történik ez, Nagy-Britanniában a kórházak katonai támogatást kértek, hogy enyhítsék az egészségügyi dolgozók terheit. Kanadában egész tartományok voltak kénytelenek felfüggeszteni minden nem sürgős műtétet, hogy helyet szabadítsanak fel a koronavírusos betegeknek.

Ez is hatással lehet az omikronról alkotott véleményünkre, hiszen végül is nem számít kórházban kezeltnek az, akit helyhiány miatt nem tudtak felvenni, így ő nem is fogja erősíteni a kórházban kezeltek statisztikáit. Hosszú távon tehát úgy fogjuk érezni, hogy kevesebb, de legalábbis nem egyre több ember szorul kórházi ápolásra, a helyzet mégis egyre súlyosabb lesz.

„Egy bizonyos ponton túlságosan kimerültek vagyunk ahhoz, hogy a szokásos napi munkánkat elvégezzük” – mondta a CNN-nek Steven Stites, a Kansasi Egyetem Egészségügyi Rendszerének főorvosa. „Ekkor be kell nyomnunk egy kapcsolót, amely azt mondja: sorba kell rendeznünk azokat az embereket, akiknek a legtöbbet tudunk segíteni. Hagynunk kell meghalni néhány embert, akiken talán tudtunk volna segíteni, de nem voltunk biztosak benne.”



A létszámhiány miatt fordulhat elő, hogy ausztrál és amerikai kórházakban covidpozitív ápolókat is behívtak dolgozni.

A long coviddal is meg kell birkóznunk

Az omikron néhány hónapja „született”, de máris látjuk, hogy a legtöbb ember gyorsan kilábal belőle. Kivéve azok a szerencsétlenek, akiknél hetekig, vagy akár hónapokig is elhúzódhat a betegség, ezt nevezzünk long covidnak. Ez a delta variáns esetében minden nyolcadik embert érinti. Ugyan az omikron esetében még nincsenek adatok, de Anthony Fauci, az amerikai elnök orvosi főtanácsadója szerint semmi nem utal arra, hogy esetében ez másképp lesz.

Ha figyelembe vesszük, hogy milyen sokan fertőződnek meg az omikronnal, akkor a minden nyolcadik ember nagyon magas százalékos arányt jelenthet. Tehát nagyon sok ember fog hosszú távon szenvedni, szövődményekkel küzdeni vagy meghalni.

„Fogalmam sincs, mi vár ránk a long covidot illetően” – ismerte el Salim Abdool Karim epidemiológus egy 2021 decemberében tartott webináriumon az új variánsról.