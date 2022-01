Covid-pozitív ápolókat hívnak be dolgozni ausztrál és amerikai kórházakban

Bár az omikron jellemzően enyhébb tüneteket produkál, de sokkal gyorsabban is terjed, így az új variáns által letarolt országok kórházaiban most az okoz gondot, hogy annyi egészségügyi dolgozó esik ki egyszerre a munkából, ami már az ellátást veszélyezteti.

Több ausztrál és egy amerikai kórházban is a pozitívra tesztelt dolgozók visszahívásával próbálják meg megoldani a szakemberhiányt.

Covidos ápoló, nem covidos beteg

Ausztrália legnépesebb szövetségi államában, Új-Dél-Walesben, a nagyobb sydney-i kórházakban és kisebb regionális intézményekben is az állam covid-protokollját megszegve hívták vissza az ápolókat a karanténból. A Guardiannek nyilatkozó ápolók azt mondták, hogy informális, szóbeli tanácsot kaptak a kórházaiktól, hogy amennyiben pozitívak, de nincsenek tüneteik, menjenek vissza dolgozni. A lap szerint 2 500 egészségügyi dolgozó hiányzik Új-Dél-Wales kórházaiból a karantén miatt.

Bár elvileg a visszahívás csak a tünetmentes fertőzöttekre vonatkozott, a lapnak nyilatkozók közül többen láttak olyan kollégát, aki köhögve, tüsszögve ment vissza dolgozni.

Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

A források szerint az is változó, hogy a koronavírus-pozitív ápolókat melyik osztályra küldik be: van olyan sydney-i kórház, ahol csak a covidosztályon dolgozhatnak, de máshonnan érkeztek olyan beszámolók, amik szerint a fertőzött ápolóknak a nem covidos betegeket kellett gondozniuk.

“Olyan, mintha mindenki feladta volna. Teljesen el vagyok keseredve. Egy cirkusz az egész… pozitív ápolók dolgoznak az egészséges kollégákkal és a nem covidos betegekkel” - nyilatkozta egy ápoló a lapnak.

Már az az újévi határozat is nagy felháborodást keltett, ami szerint az egészségügyi dolgozóknak nem kell egyhetes karanténba vonulniuk, ha egy koronavírusos beteg szoros kontaktjaivá váltak, de nincsenek tüneteik. A Guardiannek nyilatkozó orvosok azt mondták, a döntés „elképesztően kétségbeejtő helyzetet” tükröz.

Utóbbi reakciót érdemes egyébként összehasonítani a magyar helyzettel: nálunk már szeptemberben, a delta és a negyedik hullám érkezésekor is csak találgatni lehetett, hogy mikor kell vagy nem kell egy kontaktszemélynek karanténba vonulnia, és az akkor (szeptemberben!) aktuális májusi eljárásrendből tudhattuk meg, hogy az oltottak és az elmúlt fél évben a víruson átesettek mentesülnek a karanténkötelezettség alól. November elején az akkor éppen koronavírusos Gulyás Gergely egyik nyilatkozatából derült ki, hogy Magyarországon már nincsen kontaktkutatás.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Új-Dél-Wales kórházai annyira nehéz helyzetben vannak, hogy tavaly év végén már arról születtek tervek, hogy külföldről hoznak ápolókat a kiesett emberek pótlására, az alkalmazottaiknak pedig könyörögtek, hogy ne menjenek szabadságra, és az ünnepnapi túlóradíjra is ráígértek, csak hogy legyen elég ember.

Dominic Perrottet, Új-Dél-Wales miniszterelnöke hétfőn optimista nyilatkozatot adott az egészségügy állapotáról, Brett Holmes az állam nővéreket és szülésznőket tömörítő szervezetének főtitkára szerint viszont a covid-pozitív nővérek visszahívása „megmutatja, milyen szintű a kétségbeesés az egészségügyben”. A Guardiannek nyilatkozó Holmes határozottan ellenzi a gyakorlatot, bár megjegyzi, hogy Európában és az Egyesült Államokban volt példa hasonlóra a legsúlyosabb járványidőszakokban. Szerinte ez azok számára jelenti a legnagyobb veszélyt, akik nem coviddal, de gyenge immunrendszerrel kerülnek a kórházba.

„Tudjuk, hogy ezek a típusú betegek meghalhatnak a covidban. Rendkívüli elvárás olyan körülmények között dolgozni, ha a nővéreknek azt mondják, hogy menjenek be közéjük, és játsszanak egy kis orosz rulettet, hogy vajon a védőfelszerelésük minden esetben tökéletesen működik-e.”

A hatóság is okézta

Az amerikai Rhode Island államban egy állami kórházban és egy bentlakásos magánintézményben is munkába hívtak fertőzött ápolókat a munkaerőhiány miatt. Itt ráadásul meg is engedi ezt a rendszer: a CDC - az amerikai járványügyi hatóság - december 23-i ajánlása szerint az egészségügyi dolgozók 10 helyett 7 nap után térhetnek vissza a munkába a fertőzés után, ha tünetmentesek és negatív a tesztjük. Krízishelyzetben viszont a kórházak behívhatják a karanténból a fertőzött dolgozókat, ha nincs olyan, aki tünetmentesen pozitív, akkor akár a tüneteseket is.

Az Eleanor Slater Hospital ilyen krízishelyzetet jelentett most. Az állam egészségügyi minisztériumának szóvivője, Joseph Wendelken szerint a hétvége mindkét napján 1-1 tünetmentes pozitív dolgozót hívtak be, a kórház vezetői pedig azt mondták, hogy “igyekeznek csak covidos betegekhez küldeni őket”. Az intézmény arra számít, hogy a krízishelyzet miatt lesz még olyan nap, amikor be kell hívniuk fertőzött dolgozókat. Az érintetteknek minden helyzetben magas védettséget biztosító maszkot kell hordaniuk, és csak tünetmenetesen vagy enyhe tünetekkel dolgozhatnak.

Bár Magyarországon szerencsére még nem terjedt el annyira az omikron, hogy az ausztrálhoz és az amerikaihoz hasonló helyzetet teremtsen, megkérdeztük két budapesti kórház dolgozóit, hogy ők találkoztak-e már pozitív teszteredmény ellenére behívott kollégákkal. Mindketten nemmel válaszoltak, bár egyikük megjegyezte, hogy a korábbi hullámokban, a járvány tetőfokán tudomása szerint előfordult már ilyesmi, amikor nem volt más mód az ellátás biztosítására. Mivel kórházaikban az oltásra hivatkozva már nem tesztelik rendszeresen a dolgozókat, csak akkor, ha tipikus tüneteik vannak, megkérdezettjeink úgy gondolják, hogy ha vannak vagy lesznek is covid-pozitívan dolgozó kollégák, egyszerűen átmennek a radar alatt.