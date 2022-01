Épp beüt az omikron, az országok mégis sorra csökkentik a karantén idejét

Több európai országban és az Egyesült Államokban is rekordokat dönt a napi új fertőzöttek száma az omikron koronavírus-variáns okozta új járványhullám miatt. Ugyanakkor az USA és Görögország 10-ről 5 napra, Nagy-Britannia, Spanyolország és Írország pedig 7 napra csökkentette a karanténidőt. Az érvelés szerint az omikron tulajdonságai mellett ez a gazdaság életben tartására és az egészség megőrzésére alkalmas kompromisszum: a variáns gyorsabban terjed, így egyszerre sok ember kerül karanténba, ami több fontos szektorban is átmeneti munkaerőhiányt eredményez, viszont gyakran enyhébb, akár teljesen tünetmentes fertőzést okoz, ezért a szakemberek szerint hamarabb vissza lehet térni a munkába a fertőzés után.

Öt plusz öt

A CDC, az amerikai járványügyi hatóság december 27-én adta ki az új járványügyi iránymutatását, amely szerint a tünetmentes vagy enyhe tünetes fertőzötteknek elég öt napig otthon maradniuk, és azt kérik, hogy további öt napig csak maszkban menjenek emberek közé. A döntést azzal magyarázzák, hogy kutatások szerint a legtöbb fertőzés a tünetek megjelenése előtti 1-2 napban, és az azt követő 2-3 napban történik.

Rochelle Walensky, a CDC igazgatója a CNN-nek azt mondta, részben azért csökkentették a karanténidőt, mert alig volt, aki betartotta volna a tíz napot, és a fertőzések számának emelkedésével szerettek volna olyan ajánlást kiadni, amit az emberek nagyobb eséllyel hajlandóak betartani, és tényleg otthon maradnak abban az időszakban, amikor a legnagyobb eséllyel fertőznének.

Rochelle Walensky. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Pár nappal korábban kiadtak egy másik ajánlást is, amely szerint az egészségügyi dolgozók 10 helyett 7 nap után térhetnek vissza a munkába a fertőzés után, ha tünetmentesek és negatív a tesztjük. A hét napot még tovább lehet csökkenteni, ha a kórházakban súlyos szakemberhiány lép fel.

A lakosságnak szánt ajánlás szerint az 5 nap karantén után nem kell tesztet végezni, mielőtt az ember visszatérne a közösségi életbe. Walensky érvelése szerint azért nem, mert a CDC nem tudja, hogy mennyire pontosak az antigén tesztek annak a meghatározásában, hogy fertőz-e még valaki.

„Ha az ötödik napon valakinek lesz egy negatív gyorstesztje, attól még nem biztos, hogy nem lehet fertőző, és nem akarunk hamis biztonságérzetet kelteni. Ezért szeretnénk, ha ezután is még maszkot viselne az illető” – mondta a CNN-nek az igazgató. „És ha pozitív lesz, akkor is tudjuk, hogy a legfertőzőbb időszakon már túl van az alany, és ugyanúgy azt szeretnénk, ha utána maszkot hordana.

Mivel nem fogjuk megváltoztatni az ajánlásunkat a gyorsteszt eredménye miatt, úgy döntöttünk, hogy nem is vesszük bele.”

A PCR-t pedig Walensky szerint azért nem írták bele az ajánlásba, mert az akár 12 héttel a fertőzés után is mutathat pozitív eredményt, annyi ideig pedig szerinte nem fertőz senki.

Görögország december 30-án követte az amerikai ajánlást, itt is 5 napra csökkent a fertőzötteknek előírt karantén. Ha valaki tünetmentes vagy enyhe tünetei vannak, öt nap után magas védelmet biztosító maszkban visszamehet dolgozni, a tesztet itt sem írják elő. A görög kormány egy nappal korábban jelentett be egy sor szigorító intézkedést a fertőzések számának megugrása miatt: betiltották a zenét minden étteremben, bárban és szórakozóhelyen, álló vendégeket nem szolgálhatnak ki, és egy asztalnál maximum 6 ember ülhet, éjfélkor pedig minden helynek be kell zárnia.

Munkaerőgondok

Angliában több szektorban súlyos átmeneti munkaerőhiányt okozott a járvány: Londonban vonatjáratokat állítottak le miatta, az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) december 26-i jelentése szerint pedig közel 25 ezer dolgozó esett ki a munkából koronavírus-fertőzés vagy karanténkötelezettség miatt. A kormány december 22-én jelentette be, hogy két negatív gyorsteszttel a hetedik napon be lehet fejezni a korábban tíznapos karantént. A brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala szerint ez a módszer „szinte ugyanazt a védelmet nyújtja”, mint a korábbi szabály, ami szerint 10 nap után tesztelés nélkül ér véget az izoláció.

Épülő átmeneti járványkórház London déli részén december végén. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Írországban pedig oltáshoz kötik a korai szabadulást: hét napra csökkent a karantén a háromszor oltottaknak, és azoknak, akik két oltás után egyszer már elkapták a betegséget az elmúlt három hónapban.

A britek és az írek is azt kérik, hogy a karanténból szabadultak hordjanak maszkot, minimalizálják a találkozások számát és ha lehet, dolgozzanak otthonról.

Az USA-ban január 2-án 286 621 új esetet jelentettek, a hétnapos átlag négyszázezer fölött van. Az Egyesült Királyságban közel 135 ezer fertőzöttet jelentettek tegnap. A legfrissebb görög adat december 31-i, ekkor 40 560 új eset volt, Írországban pedig az év első napján 23 281 fertőzöttet jelentettek.