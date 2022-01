Müller Cecília: A covidosok 87 százaléka az omikront kapta el

A nyilvánosságot látványosan kerülő országos tisztifőorvos megint videóüzenetet küldött, kérdezni továbbra sem lehet tőle:

Müller Cecília elmondta, hogy a betegségek 87 százalékát az omikron, 13 százalékát a delta variáns okozza. Az oltottak is megfertőződhetnek, de a betegség súlyosságát enyhíti a védőoltás – mondta Müller, aki 12 év fölött mindenkinek javasolja a harmadik oltást.

Közben a kormány 340 ezer antigéngyorstesztet ad a háziorvosoknak és házi gyerekorvosoknak a járvány megfékezésére, de újra kapnak védőeszközöket is a háziorvosok, például sebészeti és FFP2-maszkokat, gumikesztyűket, védőszemüvegeket, overallokat. A teszteket ezúttal is a kormányhivatalon keresztül kapják meg a háziorvosok, és az igényeiket folyamatosan jelezhetik a megyei kormányhivataloknak.

A háziorvosok és házi gyerekorvosok az elmúlt időszakban több mint 1,3 millió gyorstesztet kaptak a koronavírus-gyanús esetek kiszűrésére.

A koronavírus-gyanúról továbbra is a háziorvos dönt, továbbra is fertőzésre utaló tünet a száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés vagy ízérzés zavara. Az omikron esetében gyakoriak a náthaszerű, felső légúti tünetek, de a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet – írja a koronavirus.gov.hu.

Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállítása érdekében a háziorvos a beteg jelentkezésekor az antigén gyorstesztet a háziorvosi rendelőben végzi el, vagy dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst egy PCR-mintavételi pontra, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, akkor mentőt rendel otthoni mintavételhez.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén ideje már 7 nap, ha a tünetek súlyosabbak, akkor a háziorvos megszervezi a beteg kórházi ellátását.