A 106 egyéni választókerületből 26-ban indít új jelöltet a Fidesz az április 3-i választáson.

Ebben vannak olyan kényszerek, mint a büntetőeljárás alatt álló Simonka György-Boldog István-Völner Pál hármas leléptetése. Simonka helyett Erdős Norbert, az agrárminisztérium államtitkára indul, Boldog István eddigi körzetében Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere száll versenybe, Völner helyére pedig az utolsó pillanatban Erős Gábor esztergomi alpolgármestere ugrik be.

Több magas rangú politikust is kimentett Orbán az egyéni indulás alól olyan helyeken, ahol 2018-ban nyertek ugyan a megosztott ellenzék ellen, de a közös jelöltekkel szemben már egyáltalán nem biztos a győzelmük. Ilyen Gulyás Gergely (Budapest 3-as választókerületben 42,71 százalékkal nyert 4 éve), Varga Mihály (Budapest 4-es vk., 41,82 százalék) vagy Kocsis Máté (Budapest 6., 40,51 százalék). A miniszterek közül indul ugyanakkor egyéniben Süli János és Nagy István is, mindkettő olyan körzetben, amit a 2018-as eredményeik alapján jó eséllyel újra megnyernek.

Az elhunyt Koncz Ferenc helyett a lánya, Zsófia indul, aki az időközin már nyert mandátumot Borsod 6. választókerületében.

12 olyan képviselő van, akik mandátumot nyertek 4 éve, de most nem indulnak: Becsó Károly (testvére, Zsolt betegsége miatt indult Nógrád 1-esben, a fivér felgyógyult, ismét őt indítja a Fidesz), B. Nagy László (helyette az a Mihálffy Béla indul, akihez a kampányát berúgva beugrott disznót vágni Orbán), Csenger-Zalán Zsolt (Menczer Tamás külügyi államtitkár indul helyette), Fenyvesi Zoltán (Navracsics Tibor lesz a jelölt most), Hadházy Sándor (Vitályos Eszter), Hubay György (Kiss János), Manninger Jenő (Nagy Bálint, Keszthely polgármestere), Nyitrai Zsolt (Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője) és Zombor Gábor (Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere indul helyette). És Völner, Simonka, Boldog.

És több olyan jelölt is van, akik bőven 50 százalék alatt teljesítettek 2018-ban, de újra kapnak lehetőséget most is. Közül így is sokan mandátumot nyertek négy éve, így Bóna Zoltán, Dunai Mónika, Csöbör Katalin, Simicskó István, Szatmáry Kristóf, Kállai Mária, Hoppál Péter és Tuzson Bence. Akkor még megosztott ellenzékkel szemben, most lesz közös jelölt ellenük.

Viszont van több olyan jelölt, akik már 2018-ban is elbuktak, de Orbán újra esélyt ad nekik. Közülük Harrach Tamás az esélytelenek teljes nyugalmával száll harcba ismét a XIII. kerületet is magába foglaló Budapest 7-es választókerületben. Németh Szilárd kétszer is elbukott már Szabó Szabolcs ellen, most mégis újra őt indítja Orbán. Földesi Gyula a Budapest 16-osban indulhat újra, Németh Zsolt a Budapest 18-asban, Bartók Csaba Szegeden. A vesztesek közül nem indul újra például Hollik István vagy Zsigmond Barna Pál.

Két fővárosi választókerületben is azzal próbálkozik Orbán, hogy a 2019-ben a polgármesteri székét elveszített jelöltet indít: Óbudán Bús Balázst, Újpesten Wintermantel Zsoltot.