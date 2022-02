A Lidl után a Spar üzleteiben is mennyiségi korlátozást vezetnek be a kormányzati árstoppal érintett termékekre. Az áruházi és az online vásárlók is csak megszabott mennyiséget vihetnek haza a hét érintett termékből. Mindez pontosan így alakul a Sparban:



búzafinomlisztből és kristálycukorból 10 kilogramm,

napraforgó-étolajból 10 liter,



a 2,8%-os tehéntejből 12 liter,



sertéscomb esetében 10 kilogramm,



a csirkemell és -farhát esetében kiszereléstől függően 4 tálca vagy 3 kilogramm.



Ennyi tehát az a mennyiség, amit egy vásárló egyszerre hazavihet a boltokból.

(via Telex)