A Lidl legfrissebb akciós újságja azt írja, hogy a kormányzati árstoppal érintett termékekre mennyiségi korlátozást vezetnek be a boltjaikban. Eszerint az árcsökkentett termékekből egy vásárló csak a Lidl által meghatározott mennyiséget viheti haza egyszerre.

kristálycukorból 10 kilogrammot,



búza-finomlisztből 10 kilogrammot,



UHT tejből 12 litert,

napraforgó-étolajból pedig 10 litert.



A Lidl ezzel párhuzamosan akciózza is ezeket a termékeket, azt írják, még a hatósági árnál is olcsóbban adják őket. (Pénzcentrum via hvg.hu)