A szíriai orosz légvédelem megbolondítja az Izraelbe tartó polgári gépek GPS-ét

A KAN nevű izraeli csatorna riportja szerint polgári gépek pilótái panaszkodnak, hogy néha nehéz leszállniuk Tel Aviv repülőterén, ha a Földközi-tenger felől érkeznek. A gépük GPS-e ugyanis teljesen máshová mutatja őket, mint ahol valójában vannak.

A GPS megbolondulásáért a Szíriában ideiglenesen állomásozó orosz csapatok légvédelme a felelős. A zavarást a Latakia melletti bázisukból intézik. Hasonló GPS-zavarásra egyébként a közelmúltban a Fekete-tengeren is panaszkodtak kereskedelmi hajók.

Orosz katonai gép száll le a latakiai bázisra. Fotó: Sputnik via AFP

2019-ben már egyszer előfordult az izraeli légtérben anomália, és akkor az izraeli és az orosz kormány a nyilvánosság kizárásával megoldották a problémát. Most ez úgy tűnik, hogy nem sikerült, és a vita kiszivárgott a sajtóba.

Az orosz-izraeli viszony egyébként is terheltté vált az elmúlt napokban. A múlt héten az oroszok bejelentették, hogy ezentúl a harci repülőik részt vesznek a Golán-fennsík közelében járőröző szír gépek felderítő munkájában. Az izraeli légierő ezután ismét bombázott a szír kormány területén lévő bázisokat, Latakia közelében is. Az izraeliek azt állítják, hogy kizárólag iráni vagy Iránból támogatott célpontokat támadnak. (Times of Israel)