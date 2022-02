Fővárosi Törvényszék: Jogtalanul tiltotta ki a sajtót a kórházakból a kormány

Nem volt joga a Kásler Miklós vezette Emberi Erőforrások Minisztériumának arra, hogy a koronavírus-járvány idején kitiltsa a sajtót a kórházakból - erről döntött a Fővárosi Törvényszék a Telex.hu által indított perben.

A bíróság jogerősen kimondta, hogy nem a minisztérium, hanem a kórházigazgatók hatáskörébe tartozik a döntés, hogy kit engednek be az intézménybe. "Nem most van az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba, hogy kamuvideókat, álhíreket gyártsunk" - ezt Orbán Viktor mondta 2021 tavaszán egy tévéműsorban, ezzel indokolva, hogy miért nem engedi be a kormány a sajtót a kórházakba. Az egészségügyért felelős Emmi sorra el is utasította a független sajtó képviselőinek kérését, hogy tudósíthassanak arról, milyen is a helyzet a kórházakban, annyit közölve, hogy "a sajtó számára az MTVA-MTI közreműködésével biztosítjuk a fotókat, felvételeket, tekintettel arra, hogy a járvány továbbra is erősen terjed, járványügyi készültség van”. Mindeközben Orbán Viktor PR-csapata forgathatott arról, ahogy a miniszterelnök szemügyre veszi, hogy ugye minden a legnagyobb rendben van.

Az újságírók a kórházaktól kértek engedélyt, amelyek viszont az Emmihez továbbították azokat, vagy csak simán visszautasították a minisztérium korábbi döntésére hivatkozva, hogy csak a közmédia forgathat az intézményben. 2021 márciusában 28 szerkesztőség, köztük a 444.hu nyílt levélben kérte a kormányt, hogy a hiteles tájékoztatás érdekében, sok más országhoz hasonlóan Magyarországon is engedjék meg, hogy a sajtó beszámoljon arról, mi is a valós helyzet a Covid-osztályokon.

A Telex.hu, miután vagy 50-szer próbált engedélyt kérni, hogy forgathasson és fotózhasson a kórházakban, a TASZ segítségével pert indított. Az Emmi próbálta elérni, hogy a keresetet utasítsa vissza a bíróság, részben pont arra hivatkozva, hogy nem a minisztériumnak kell döntenie arról, bemehet-e a sajtó a kórházakba, ezért a per értelmetlen. Vagyis miután a minisztérium lényegében egy tájékoztatás formájában meghozott döntéssel kitiltotta a sajtót, még a felelősséget is próbálta magáról hárítani. Ez sikerült is, bíróság igazat is adott a minisztériumnak, a Telex viszont fellebbezett.

Ezután a Kúria hatályon kívül helyezte a bíróság végzését, arra hivatkozva, hogy az Emmi nem utalt arra, hogy a Telex kérelmében nincs hatásköre eljárni, nem írta meg a szerkesztőségnek, hogy forduljanak ismét a kórházigazgatókhoz, ehelyett „a tájékoztatás formájában kiadott elektronikus válasz egyértelmű döntést tartalmaz azzal, hogy egyes szám első személyben fogalmazza meg, hogy 'az MTVA-MTI közreműködésével biztosítjuk a fotókat és felvételeket'”. Ezután a Fővárosi Törvényszéknek tárgyalnia kellett a Telex keresetéről ez alapján hozott jogerős döntést.