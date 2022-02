Gulyás Gergely azt állítja, semmit sem tudott a Miniszterelnökségen végzett házkutatásról

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Völner-Schadl üggyel kapcsolatban tartott házkutatások kapcsán feltett kérdésre azt mondta, nem tudott a Miniszterelnökségen tartott házkutatásról – írja az RTL.

Az RTL telefonon érte el Gulyást, aki azt mondta, azért nem tudott korábban a házkutatásról, mert bár az érintett részleg formálisan a Miniszterelnökséghez tartozik, valójában Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt áll. Tavaly november 25-én összehangolt akcióban tartott házkutatást a Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozati anyagok alapján azokról a pályázatokról kerestek iratokat, melyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke lehallgatott telefonbeszélgetéseiben egyeztetett Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárával. Schadl akkor már hetek óta letartóztatásban volt, Völner Pált viszont csak később, december 7-én gyanúsították meg.