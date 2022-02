Covid-tesztekkel csalhattak magyar teniszezők

„Alapos a gyanú, hogy visszaélések történhettek a COVID-19 vírusfertőzés kimutatására szolgáló PCR-tesztekkel kapcsolatban, e visszaélésekben pedig a Szövetség egyes sportolói, edzői és munkavállalói is érintettek” - közölte honlapján a Magyar Tenisz Szövetség. Hogy pontosan milyen visszaélésről lehet szó, arról nem ír a Lázár János vezette szervezet. A közlemény szerint

az Elnökség határozatban utasította az ellenőrző bizottságot, hogy vizsgálja meg, a Szövetséggel kapcsolatban álló versenyzők és sportszakemberek (2021-es évi) COVID tesztelése során valóban történhetett-e bármilyen visszaélés, okkal merül-e fel a szabálytalanság gyanúja.

Az rtl.hu-nak úgy tudja, hogy a magyar csapat tagjai hamis PCR-teszttel utazhattak a Davis-kupa torinói világdöntőjére tavaly novemberben. Az értesülést a volt szövetségi kapitány megerősítette. Köves Gábor elmondta, hogy ő is a repülőtéren kapott a kezébe egy nevére szóló negatív PCR-teszteredményt úgy, hogy nem is járt szűrésen. Emlékei szerint a csapat minden tagja kapott hasonló dokumentumot annak ellenére, hogy a társaság jó része oltott volt, illetve, hogy nem is kérte tőlük az út során senki a teszteredményeket.