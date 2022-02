A mérgezett kokain terjedése miatt az argentin hatóságok azt kérik, mindenki dobja ki a napokban vásárolt szereit

Arra kérik a drogfogyasztókat az argentin hatóságok, inkább minden kokaint dobjanak ki, amit az elmúlt pár napban vásároltak, mert könnyen lehet, hogy nekik is abból a hamisított anyagból jutott, amitől az elmúlt napokban már legalább 23 ember halt meg Buenos Aires térségében. A mérgezés miatt 84-en jelenleg is az intenzíven fekszenek, de a hatóságok attól tartanak, hogy a halálos áldozatok száma emelkedhet, mivel több halottra is egyedül, a lakásában fekve találtak rá.

Mérgezéssel szállítanak kórházba egy argentin férfit Fotó: TOMAS CUESTA/AFP

Több ember életét is csak intubálással lehetett megmenteni, ezeket a beavatkozásokat jellemzően olyan kórházi helyeken hajtották végre, amiket eredetileg a koronavírusos betegeknek tartottak fenn. Nicolás Kreplak egészségügyi miniszter meg is jegyezte, hogy ha nem lettek volna eleve felkészülve a COVID-járványra, most magasabb lenne az áldozatok száma. A szennyezett kokain akár egy órán belül is képes szívleállás okozni. Az áldozatok többsége 30 és 50 év közötti férfi volt.

A mérgezések mögött egy bandaháború állhat, amiben az egyik banda a szennyezett kokainnak próbálhatja kiszorítani a másikat a piacról. Az egészségügyi miniszter szerint a szennyezést olyan gyenge minőségű opioid okozhatta, amit házilag állítottak elő ahelyett, hogy valamelyik gyógyszercégtől lopták volna ki. A napokban letartoztattak egy paraguayi drogdílert, Joaquín “El Paisa” Aquinót is, akinek a hatóságok szerint köze lehet a mérgezett kokain terjesztéséhez. A razziák során a rendőrség 15 ezer pakknyi kokaint foglalt le. Ezeket jellemzően olyan magenta színű zacskókban tárolták, amiket az áldozatoknál is találtak. (Guardian)