Mészáros doktor, a Fidesz utolsó dunaújvárosi reménysége a kezébe veszi a fakanalat, mert a párja is megérdemel egy kis pihenést

„Hétvégén, ha nem vagyok ügyeletes, nálam a fakanál – írja és mutatja dr. Mészáros Lajos a közösségi oldalán. Ennek oka nemesen férfias: „Mert a Párom is megérdemel egy kis pihenést otthon!”

Mint látható, a nagybetűt is megérdemli.

Mészáros doktor, a Fidesz Fejér megyei parlamenti képviselőjelöltje civilben a dunaújvárosi kórház főigazgatója, ekként remélhetőleg tényleg nem kell neki minden hétvégén ügyelnie, hanem főzheti a pörköltöt.

A jelölt nemcsak konyhatündér, hanem a kormánypárt egyetlen reménysége is Fejér megye 04-ben, ugyanis a Fidesz négy évvel ezelőtt, majd a 2020. februári időközi választáson is kikapott a Jobbiktól. Mészáros doktort, mint az Alfahír néhány hete megírta, a kudarcot vallott korábbi fideszesek helyére idén januárban találták meg, azaz most lett publikus, hogy ő megy csatába a Fidesz számára nehéznek ígérkező körzetben.