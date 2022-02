Döglött halakkal borította be a Vizcayai-öblöt a világ második legnagyobb halászhajója

A Greenpeace aktivistái 2012 nyarán, Hollandiában próbálják megakadályozni, hogy kifusson a Margiris. Fotó: OLAF KRAAK/AFP

Több ezer négyezetméternyi döglötthalszőnyeggel árasztotta el a Vizcayai-öböl egy részét a világ második legnagyobb kapacitású halászhalója, a holland FV Margiris.

Annick Girardine, francia tengerészeti miniszter azonnali vizsgálatot ígért, és felszólította a nemzeti halászati hatóságot, hogy kezdje meg a nyomozást. Megszólalt az környezetvédelemért felelős EU-biztos, Virginijus Sinkevicius is, ami azért külön érdekes, mert a Margiris litván zászló alatt hajózik.

A Franciaország nyugati partjainál az óceán felszínén úszó, több százezer, összesen több mint háromezer négyzetméternyi döglött halról a Sea Shepherd környezetvédelmi csoport tett közzé felvételeket. A környezetvédő szervezet évek óta kampányt folytat a Margirishoz hasonló óriáshalászhajók ellen, mondván, hatalmas károkat okoznak a tengeri élővilágban. Több száz méter hosszú hálóikkal valósággal kitakarítják a halászott tengerszakaszt, és egy-egy hálóeresztéssel több ezer példányt fognak olyan halakból vagy más élőlényekből is, amelyek nem is halászhatók, vagy értéktelenek, tehát értelmetlenül pusztítják ezeket az élőlényeket, tonnaszámra. Az óriáshálók még a kereskedelmileg értékes halak jelentős részét is péppé préselik a kihúzásnál.

A halászokat képviselő nemzetközi szervezet, a PFA (Pelagic Freezer-Trawler Association) közleménye szerint az FV Margiris óriáshálója csütörtökön kiszakadt a francia partok előtt, ez okozta a szennyezést. A kiszakadt háló több mint egy kilométer hosszú volt.

Az FV Margiris nem először kerül be a világsajtóba: 2012-ben a Greenpeace aktivistái megpróbálták megakadályozni, hogy a szuperhalászhajó kifusson hollandiai kikötőjéből, és Ausztrália felé indulhasson. Az akció eredménnyel járt: az ausztrál hatóságok kitiltották a hajót a vizeikről. A környezetvédők szerint az óriáshalászhajók működése rendkívül káros és pazarló. (Guardian/Greenpeace)