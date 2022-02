Futball bírói képesítésére hivatkozott diplomaként az esztergomi fideszes jelölt

Erős Gábor alpolgármester nyilatkozik a közmédia stábjának "A magyar labdarúgás története" címû kiállításon az esztergomi Széchenyi téren 2021. június 14-én Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Gyorsan reflektorfénybe került Erős Gábor fideszes esztergomi alpolgármester, akit Völner Pál helyén indít Komárom-Esztergom megye 2. számú egyéni választókerületében a kormánypárt.

Erősről a Szabad Európa írta meg, hogy egyik cége 2018-ban felkerült a feketén foglalkoztató vállalatokat jegyző NAV-listára, és szintén a Szabad Európa vette észre, hogy valami nem stimmel Erős diplomájával sem: 2014-ben még a szakterületén diplomát szerző szakemberként hivatkozott saját magára, de később a diplomára történt utalás eltűnt az életrajzából.

A lap kereste a politikust, hogy árulja el, mi történt a diplomájával, de Erős nem reagált, viszont szombaton a Facebook-oldalán megosztotta az MLSZ Felnőttképzési Intézetétől kapott játékvezetői diplomáját.

Az alpolgármester azt írta, hogy soha, sehol nem állította magáról, hogy a diplomáját egyetemi/főiskolai képzés keretein belül szerezte volna. Arra nem reagált, hogy akkor miért törölte az életrajzából az erre utaló bekezdést.

A NAV-ügyre azt reagálta, hogy 2018 őszén könyvelője mulasztásából egy munkavállalója késve lett bejelentve, a könyvelő pedig a felelősségét elismerte, és a kirótt bírságot a biztosítója rendezte.

„Javaslom a politikai ellenfeleimnek is, hogy az esztergomi és a környékbeli emberekért dolgozzanak, ne álhírgyártásra pazarolják idejüket. A magam részéről az ügyeket lezártnak tekintem.” - írta posztja végén Erős Gábor, aki egyébként partjelzőként nemzetközi karriert futott be, Kassai Viktor asszisztenseként világbajnoki-, és BL-meccseken is lengetett. (hvg.hu)