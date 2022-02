A budapesti vizes vébén most nem lesz óriástoronyugrás, Wladár Sándor szerint „azt használjuk, ami adott”

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) oldala szerint a vizes világbajnokság „ezúttal csakis a meglévő létesítményekben zajlik majd: az úszás és a műugrás a Duna Arénában, a műúszás a margitszigeti Széchy-uszodában, a vízilabda a Hajós ötvenese mellett ellátogat Debrecenbe, valamint a Modern Városok Program keretében épített vadonatúj soproni és szegedi komplexumba, a nyíltvízi úszók pedig a tervek szerint a tavalyi Eb-n kiválóan debütált Lupa-tavi helyszínen küzdenek majd”.

A FINA Bureau hétfő reggeli ülésén hagyta jóvá a 2022-es vb budapesti megrendezését, miután Fukuoka visszalépett. Így idén június 18. és július 3. között Budapesten, illetve Debrecenben, Sopronban és Szegeden lesz a vizes világbajnokság.