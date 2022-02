Koronavírus: megint ötezernél többen vannak kórházban

Ismét ötezernél több covidos beteg van kórházban, amire legutóbb karácsony előtt volt példa. Ahogy reggeli áttekintésünkben írtuk: ez az ötezer beteg azt jelenti, hogy volt már sokkal rosszabb is, de az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő egészségügy jelentős része továbbra is a járványkezeléssel van elfoglalva. Ez nehezíti a többi ellátást.

A kórházi tapasztalatok alapján az omikron egyértelműen enyhébb tüneteket okoz, sőt, az is egyre gyakrabban előfordul, hogy egy-egy beteg más probléma miatt kerül kórházba, majd odabent derül ki róla, hogy fertőzött. Adatok híján nem tudjuk, ez mennyire gyakori.

A lélegeztetőn levők száma sokkal kisebb mértékben emelkedik, ez is mutatja, hogy arányaiban kevesebben kerülnek most súlyos állapotba.

A fertőzésszámok országosan és Budapesten is lefelé mennek, de még mindig többen kapják el a vírust, mint a negyedik hullám november végi csúcsán. A járvány kiterjedtségét mutatja, hogy az elmúlt hetet nézve a tesztek közel 40 százaléka pozitív.

Az elmúlt héten naponta átlagosan 85-en haltak meg, összesen már több mint 42 ezer áldozata van a járványnak.

Az első és a harmadik oltások száma is csökken:

További számok, adatok, trendek a 444 járványoldalán.

Címlapkép: MICHAL CIZEK/AFP