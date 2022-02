Magyar Ásványolaj Szövetség: 520-540 forint lenne a valós benzinár

Literenként 50 forintot nem lehet hosszútávon veszteségként elkönyvelni - mondta az ATV-nek Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a hatóságilag 480 forintra csökkentett üzemanyagárról. Grád szerint jelenleg 520-540 forint körül lenne a valós, piaci alapon számított benzinár, ezért literenként 40-60 forint veszteséget könyvelnek el az üzemanyagon a forgalmazók.

A főtitkár Horvátországgal példálózott, ahol újra bevezették a hatósági árstopot az üzemanyagra, de ott a jelenlegi valós pici ár környékén szabták meg az árat, csak azt igyekeznek elkerülni, hogy ennél is drágább legyen. Grád azt is mondta, nem hivatalos információk szerint már három töltőállomás bezárásáról is jelentek meg hírek, a vidéki, kisebb töltőállomások pedig sokkal kevesebb pénzből kénytelenek működni.

Egy töltőállomás árbevételének 80-85 százalékát az üzemanyag adja, a kiegészítő tevékenységek - pl. autómosás - a töredékét teszik ki, ezekből nem lehet kompenzálni a kieső bevételt - mondta a szakértő, aki szerint a legjobb az lenne, ha megszűnne az árstop, ehhez képest mégis inkább a meghosszabbításáról hallani pletykákat. Ha ez megtörténik, Grád szerint akkor sem maradhat a 480 forintos hatósági ár. (ATV)