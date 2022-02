A jövő heti ítélet után gyorsan napirendre tűzheti az Európai Parlament a magyar és a lengyel jogállamisági mechanizmust

Az Európai Bíróság várhatóan jövő szerda délelőtt mond ítéletet a jogállamisági mechanizmus ügyében. Korábban a magyar és a lengyel kormány kérte a bíróságtól, hogy minősítse az uniós joggal ellentétesnek azt a jogszabályt, ami szerint fel lehet függeszteni az uniós forrásokat, ha egy adott államban az EU pénzügyi érdekei veszélybe kerülnek, mert sérülnek a demokratikus normák.

Az EUrologus értesülése szerint nem sokkal ezután az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjére tűzik a jogállamisági mechanizmust. Ujhelyi István szocialista EP-képviselő a lapnak azt mondta, a végső döntést a napirendre vételről egy-két napon belül meghozzák, de jelentős vita nem várható, mert a parlamenti pártok többsége támogatja a javaslatot. Várhatóan az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is ott lesz a téma tárgyalásakor. Megegyezés született arról is, hogy az Európai Parlament márciusi plenáris ülésen állásfoglalást is elfogad ezzel kapcsolatban.