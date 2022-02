A választási kampány már bekövetett téged, itt követheted vissza

Melléklettel készül a 444 a közelgő választásokra, ahol egy helyen megtalálhatók

a választáshoz kapcsolódó híreink,

elemzéseink az esélyekről,

interjúink a résztvevőkkel,

jelölt- és pártadatbázis keresők,

grafikonok, adatok a versenyzőkről, népszerűségről, kampánypénzekről,

az előző választások eredményei.

A melléklet címlapján a legfontosabb, legaktuálisabb anyagainkat gyűjtjük össze, a hírek menüpont alatt az összes, választással kapcsolatos hírünk megtalálható az ellenzéki előválasztástól mostanáig.

Az országgyűlési választáson szereplő jelölteket és az országos listát állító pártokat a következő oldalakon találni, a következő hetekben egyre bővülő adatbázissal, amint a pártok, párszövetségek választási listája véglegesedik.

Az Adatok, grafikonok fülön találod az áprilisi választáshoz kapcsolódó különféle adatokat, előrejelzéseket. Itt követjük a Vox Populi blog segítségével, hogyan áll a pártok, pártszövetségek népszerűsége (közvélemény-kutatások). Több mint egy tucatnyi közvélemény-kutató méréseit mutatjuk be, és az ezekből kirajzolódó trendeket.

Az áprilisi választás az előrejelzések szerint nagyon szoros lesz, ezért sok minden fog múlni a részleteken. Elképzelhető például, hogy a győztes kevesebb szavazatot kap majd, de több mandátumot sikerül összegyűjtenie a 199-ből. Ezért önmagában már az is izgalmas, mennyi szavazó várható a szavazófülkékben.

Itt követjük, hogy éppen hogyan alakul a választópolgárok száma; várhatóan mennyien fognak levélben szavazni - ők 1-2 mandátum sorsáról döntenek általában; hányan voksolnak majd a külképviseleteken a külföldön élő magyarok, illetve hol tart az átjelentkezett szavazók száma, akik idén sokkal nagyobb arányban befolyásolhatják az eredményt, mint korábban.

Az sem mindegy, hogy egy-egy választókerületben mennyi szavazó van. Nagy létszámbeli különbségek vannak az egyes körzetek között, ez is nagyban befolyásolhatja majd az eredményt, hiszen egy ritkán lakott választókerület ugyanúgy egy mandátum sorsáról dönt, mint egy sűrűn lakott.

Bár hivatalosan még nincsen választási kampány, a politikai szereplők már hónapok óta bőszen kampányolnak a közösségi médiában, a többi között a Facebookon. Arról, hogy ki mennyi hirdetést pakol ki a közösségi oldalra, mennyi pénzt szór politikai kampányokra, szintén hétről-hétre beszámolunk, az adatokat a kampányköltések blokkban mutatjuk be.

A választási melléklet keresőjével a jelöltek nevére és településekre, választókerületekre kereshetsz. A választókerületi oldalon megtalálod a 2022-es választás már ismert, egyéni körzetekben induló jelöltjeit, továbbá azt is, a választókerületben milyen eredményekkel zajlott a tavaly őszi ellenzéki előválasztás. Ha a körzet négy évvel ezelőtti választás eredményei érdekelnek - mennyire volt sikeres az adott körzetben a kormánypárti szövetség vagy az ellenzéki pártok -, a 2018-as választókerületi eredmények is elérhetők.

A 444 választási mellékletében öt választás részletes adatait ismerheted meg. A 2018-as országgyűlési választás mellett a 2019-es önkormányzati választás jelöltjeit és nyerteseit is megnézheted településekre bontva, ahol egyébként a települések 2014-es önkormányzati választási adatait és a 2019-es európai parlamenti választás eredményeit is megtalálod.