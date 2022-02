Meglepően kevés szavazat kell az eredményes választási csaláshoz

2022. április 3., 20 óra 40 perc: egy egész ország ül a tévé előtt, és választási közvetítést néz. Ki ezért, ki azért drukkol. Az első eredmények Heves megye 1-es választókörzetéből és Borsod megye 6-os választókörzetéből érkeznek, a szavazatok 55, illetve 61 százalékos feldolgozottsága mellett Pajtók Gábor és Koncz Zsófia vezet 900, illetve 1200 szavazattal. Ez az a pillanat, amikor egy magyar választási szakértő nagy összeggel a kormánypártok győzelmére fogad. Nyerni fog.

Elmagyarázzuk, hogy miért.

Mindenki ismeri az érzést, amikor a választások estéjén az egyik pártközpontból magukba révedő, a másikból örömittas képek érkeznek, pedig alig vannak még értékelhető adatok. Az egyszeri választó ilyenkor azt gondolja magában: ezek tudnak valamit. És ez tényleg így is van, de a tudás, aminek ismeretében az egyik oldal pezsgőt bont, a másik a pálinkás üvegért nyúl, nem bennfentes információ, hanem tiszta választási matematika.

A magyar választási rendszer bonyolult, de mint minden választás, így is könnyen algoritmizálható. „26 körzet szinte biztos az ellenzéké, 38 szinte biztos a kormányé, a maradék 42-ben dől el minden. Heves megye 1-es (81 400 szavazó) és Borsod 6-os (76 200 szavazó) döntő jelentőségű, mindkét választókörzet billegő, mégis, ebből a két eredményből a hozzáértő az előzetes választási oddsokhoz képest elképesztően pontos képet alkothat a következő 2-3 órában befutó eredményekről, ezért lehetne rá nagy összegben fogadásokat kötni, ha létezne Magyarországon ilyen online fogadás” – mondja Sanyó Ádám választási matematikus.

Ami mindebben számunkra nem elhanyagolható jelentőségű, az az, hogy abszolút értelemben mekkora számokról is beszélünk Heves 1-es és Borsod 6-os választókörzetében. Ahogy mindenütt, úgy ezen a két helyen is az első adatok a legkisebb szavazókörökből, azaz a peremvidékekről, a városok körüli kistelepülésekről érkeznek be. Ezek szavazási hajlandósága és pártpreferenciái a

korábbi választásokról ismertek, és lassan változó tényezők, vagyis okkal hagyatkozhatunk a korábbi eredmények elemzésére.

Heves 1-es legkisebb 10 szavazókörében 5000 szavazó adhatja le a voksát, ebből a szokásos szavazási hajlandóság mellett 3400-3500 szavazat adódik, amiből az előzetes felmérések szerint az ellenzék biztos győzelméhez 1750 kell. Csakhogy az első beérkező adatok nem ezt mutatják, ennél 54-gyel kevesebb ember ment az ellenzéki jelöltre és 62-vel több a kormánypártra szavazni. Mindez összesen 10 szavazókörben, azaz szavazókörönként 5-6 hiányzó ellenzéki és 6-7 meglepetésszerű, az előzetes felmérésekből nem látható szavazatról beszélünk. Borsod 6-ban ugyanezek a számok 70 és 92, szavazókörönként nagyjából ugyanilyen kevés hiányzó, illetve többletszavazat adódik.

Szavazókörönként tehát összesen 11-12 szavazat (hiányzó és többlet) dönt arról, hogy választási matematikusunk egészen más eredményre fogadjon a választások estéjén, 20:41-kor. Magyarra lefordítva: szoros verseny esetén ennyi szavazat döntő lehet.

De hol van ez a néhány szavazat? Nos, az a helyzet, hogy Máté (23) valószínűleg nem utazott haza a választás napján, mert este Carson Coma-koncert van, Nóra (34) kilátástalannak látja az ellenzék helyzetét, Gabi most kapta meg a nyugdíj-kiegészítést, „mégsem szarna oda, ahonnan eszik”, Józsinak (85) pedig hasogatott a dereka, inkább nem kelt fel a fotelből, de mozgóurnát sem kért. Ők négyen tehát nem mentek el az ellenzékre szavazni. De előfordulhat az is, hogy egyikük ott volt a szavazókörben, csak eltévedt a sok szavazólap között (idén népszavazással is spékelt választást tartunk), kicsit kilógott az X-e a karikából, ami miatt érvénytelennek találták, vagy magasabbnak számolták a leadott szavazatok számát, mint a szavazáson részt vetteké, és ezért a számolás végén le kellett vonni minden párttól 3-3 szavazatot, ahogy ez történt 249 szavazókörben 2018-ban.

De mi van azzal a 6-8 vokssal, amit a közvélemény-kutatás nem mért, mégis ott van a kormánypárti oldalon? Nos, ezek származhatnak lelkes aktivisták által mozgósított szavazóktól, de ugyanígy lehetnek láncszavazókéi, kisbusszal behordott közmunkásokéi, a 36 biztos kormánypárti körzetből átjelentkezőkéi, vagy más módon „megnyert” választókéi.

Az okok egy része tehát valóban a véletlen, vagy a sikeres, illetve kudarcos mozgósításban kereshető, de korántsem mind, és ez a néhány szavazat különös jelentőséget nyerhet 2022-ben. Idén van esély rá, hogy a választási eredmény szoros legyen, és minél szorosabb az eredmény, úgy értékelődik fel az a pár „megnyert” vagy „elvesztett” szavazat, ami nem tisztességes úton jutott erre a sorsra.

2018-ban 5-6 igazán szoros választókörzet volt, és azoknak is lehetett volna jelentősége, legalább a kétharmad megakadályozásában. Mai tudásunk szerint idén ennek legalább a kétszeresében fog nagyon kevés szavazaton múlni az egyéni körzet, és mivel listán minden bizonnyal kiegyenlített lesz a helyzet, ezek az egyéni győzelmek rendkívüli módon felértékelődnek.

Ez az, amiért 2022-ben rendkívüli fontossága lesz annak, hogy minden szavazókörben ott legyenek a demokratikus pártok szavazatszámlálói, sőt, ha ez lehetséges, ne is kettő, hanem egyenesen 3 ellenzéki jusson minden szavazókörre. Ahogy a példában idézett választási szakértő is képes kevés adatból nagy következtetéseket levonni, ugyanúgy fordulhat meg az eredmény választókörzetenként ugyanilyen kevés szavazaton.

Lássuk, mit tehet egy számlálóbiztos, és miért lenne üdvös, ha nem is egy, hanem rögtön 3 ülne közülük az ellenzéki oldalon a választások napján.

Két számlálóbiztos jelenléte mindenképpen indokolt, hiszen ha egynek el kell kísérnie a mozgóurnát, akkor is maradjon valaki a szavazókörben. A helyben ülő legyen figyelemmel arra, hogy a választási névjegyzéket ne csak a másik oldal képviselője kezelje, a jegyzékben senki ne jelöljön semmit, és feleslegesen (mintegy szórakozottan) ne is lapozgassa azt senki, ez ugyanis elengedhetetlen feltétele annak, hogy a szavazókörből kilépő számlálóbiztos leadja a drótot valakinek, hogy ki nem volt még szavazni azok közül, akikre az ő oldalukon „bizton” számítottak.

A harmadik számlálóbiztos feladata a szavazókörön kívüli alkalmankénti figyelés. A jelenleg érvényes szabályok szerint a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül tilos mindennemű agitáció, így az is, hogy ezen belülre fuvarozzanak szavazókat. Szavazókat helyszínre vinni sajnos nem tilos, 9 emberig legalábbis – azaz egy kisebb furgonig akár egy járművel is meg lehet tenni, de az már felveti a tiltott fuvarozás gyanúját, ha ugyanez a furgon többször fordul. Ugyanígy gyanús, ha valakik a szavazókör közelében papírokat csereberélnek, ez ugyanis a láncszavazás meghatározó momentuma.

Fontos, hogy a számlálóbiztosnak joga van a szavazókörön kívül fotókat készíteni, ebben senki nem akadályozhatja meg. A szavazókörön kívül telefonálhat is (csakúgy, mint az egyes szavazók távolmaradásáról a drótot leadó belső embereknek), ezért nyugodtan hívhatja a maga választási központját, és jelentheti a csalás gyanúját, amiről jegyzőkönyvet vetethet fel. A szoros eredmény miatti nagy kísértés hatására az idei választásokon az sem hiábavaló, ha a szavazókör 150 méteres körzetének határán kívül civilek vagy aktivisták hasonló megfigyelő tevékenységet végeznek.

A szavazatszámláló figyeljen oda, hogy először az egyéni szavazatokat számolják össze, ilyenkor még nem lankad a figyelem, és ez a legfontosabb. Ugyancsak érdemes figyelni arra, hogy az egyéni és a listás szavazatok száma hogyan viszonyul egymáshoz, újraszámolást akár a nagy eltérés miatt, statisztikai alapon is lehet kérni. A szavazatszámlálónak joga van strigulázni, hogy hány szavazó kért szavazólapot, és ha ez nagyon eltér a megszámolt voksok számától, az ugyancsak gyanús lehet.

Magyarországon nem kell pártaktivistának lenni ahhoz, hogy kivegyük a részünket a választások tisztaságának megőrzéséből. A Számoljuk Együtt! civil mozgalom a pártok mellett, de tőlük függetlenül toboroz szavazatszámlálókat. A választási törvény szerint jelenleg civil szervezetek nem, kizárólag pártok/pártszövetségek és független egyéni képviselőjelöltek delegálhatnak szavazatszámlálókat, ezért a Számoljuk Együtt! által toborzott szavazatszámlálókat végül technikailag valamelyik párt delegálja.

A Számoljuk Együtt! mozgalomnál itt lehet jelentkezni civil szavazatszámlálónak.

(a szerző a szamoljukegyutt.hu aktivistája)