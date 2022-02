Havi félmilliós veszteséget okozott az orbáni hatósági benzinár, ezért zárt be az első benzinkút

Százával zárhatnak be a benzinkutak az árstop miatt - szóltak a pénteki szalagcímek. Nos, az egyik Komárom-Esztergom megyei település benzinkútja esetében már nem kell feltételes módot használni, mert már február 5-én ténylegesen bezárt. A töltőállomáson nincs senki, már egy messziről is jól látható zárva tábla informálja az autósokat, hogy itt már nem érdemes megállni.

"Sajnálattal közöljük, hogy a mai napon (február 5.) töltőállomásunkat bizonytalan időre bezárjuk, mert az üzemanyag beszerzési ára meghaladta a kereskedelmi árat. Szándékunkról értesítettük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM). Türelmüket és megértésüket kérjük!" - írta ki a tulajdonos. A bezárás tehát még a 480 forintos maximális hatósági benzinár orbáni meghosszabbítása (ezt csak február 12-én jelentette be a kormányfő) előtt bekövetkezett, a bezárási hullám pedig igazából csak február 18-a óta várható, hiszen akkor jelentősen emelkedett a benzin és a gázolaj beszerzési ára is, így minden egyes liter benzin eladásán 8, egy liter gázolajén pedig 18 forint vesztesége van a kutaknak.

"Nem bírtuk az árversenyt, ha ezt versenynek lehet még nevezni. Egészen minimális bolt van a benzinkút mellett, így másból nem igazán volt bevételünk. Úgy számoltunk, hogy ha a havi 300 ezer forintos veszteséget nem haladja meg a veszteségünk, akkor nyitva maradunk, mert tartozunk ennyivel a településnek" - mondta lapunknak a benzinkút tulajdonosa. A havi veszteség viszont 500 ezer forint lett, ezt pedig már nem tudták benyelni. Nem szeretnének csődbe menni, amint lehet, újra kinyitnak.

Tehát már közel két hete zárva vannak, a bezárást jelezték az ITM-nek, amit a minisztérium tudomásul vett. A Mol-t egyelőre nem jelöltéki ki, hogy vegye át a töltőállomást, emiatt amúgy a tulajdonos nem aggódik, mert bízik az olajtársaságban. Sokkal jobban bántja, hogy most egy nyugdíjasnak ha kell 5 liter benzin a fűnyírójába, akkor mehet át a szomszédos településre. A mennyiségi korlátozást pedig nem tartotta volna teljesen korrektnek, meg úgy tudja, hogy jogszerűtlen is.

Való igaz, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint törvénytelen, ha a kocsik teletankolását nem engedik bizonyos kutak. A kormány pedig nem akarja kompenzálni a kútüzemeltetők veszteségeit. Ugyanakkor több szakmabelivel is beszéltünk, akik nem ismernek olyan jogszabályt, amely tiltaná a mennyiségi korlátozást.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke traktort vezet a háza mellé építtetett felcsúti stadion előtt 2020 szeptemberén. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Napról napra jobban aggódik Őcsény polgármestere is. A Népszava írta meg, hogy üzemanyag-készleteik kifogytával mindhárom Tolna megyei kútját bezárja majd az Androméda Kft. Ezzel Őcsény, Bogyiszló és Szedres mintegy 13 ezer lakója üzemanyag-ellátás nélkül marad. Őcsényben kisebb válságtanácskozást tartott a polgármester, mert a bezárás nagyon rosszul érinti a környék lakóit, mezőgazdasági dolgozóit és az önkormányzatokat is. "Egyelőre még nyitva van az őcsényi benzinkút, szerintem a hónap végééig lehet készlete. Arra biztatjuk a lakosságot, hogy tankoljanak Szekszárdon. Az önkormányzati kisbuszt már ott töltjük" - mondta lapunknak a polgármester. Ő is a fűnyírót említi, hogy abba is majd a megyeszékhelyről kell hozni az üzemanyagot. A falu amúgy stabilan fideszes, legalább 60-70 százalékkal szokott itt nyerni a kormánypárt, ellenzéki politikust ritkán látnak.

Orbán Viktor érvelése szerint az árstop bevált, mert nélküle jóval 500 forint felett kellene fizetni. Hatósági ár nélkül jelenleg az alábbi átlagárak lennének a hazai kutakon:

95-ös benzin: 520 Ft/liter

gázolaj: 535 Ft/liter

Amikor november 15-én bevezették a hatósági árat, akkor 42 litert 20,1 ezer forintért lehetett tankolni, amivel mintegy ezer forintot lehetett spórolni. Most az 520 forintos áron 21,8 ezer forintot kellene fizetni, ami 1700 forint megtakarítást jelent az autósnak. Ellenben 336 forint veszteséget okoz a kutasnak.